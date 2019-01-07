【金球獎2019】《波希米亞》連奪影帝最佳電影　隔空致謝Freddie

第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，重現英國殿堂級樂隊Queen精彩故事的音樂電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）連奪影帝及最佳影片，在台上向Freddie Mercury致敬。

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》勇奪兩大獎。 （影片截圖）

雷米馬利克（Rami Malek）在《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》重現音樂史上最具代表性的搖滾樂隊主音之一Freddie Mercury，精彩表現受到激讚，他亦眾望所歸抱回金球獎戲劇組影帝，雷米馬利克過去曾憑劇集《Mr. Robot》兩度問鼎金球視帝都跟獎項擦身而過，今次首次提名影帝就擊敗畢列谷巴（Bradley Cooper）、威廉迪福（Willem Dafoe）等勁敵順利獲獎。

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》首奪金球影帝。（劇照）

雷米馬利克在台上坦言緊張到心臟快要跳出胸膛，謙虛表示能跟眾多出色的同業同場已是幸運，能獲認可更是幸福之至，至於電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》方面，他則表示團隊中所有人都盡力工作，是個了不起的大家庭，並開玩笑威脅一落台就要逐一送上擁抱，雷米馬利克又在台上感謝樂隊Queen，特別提到已故主唱Freddie Mercury，向對方喊話：「我愛你！美麗的男孩，這個獎項送給迷人的你！」



而最後一個大獎最佳劇情片亦由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》奪得，導演致辭時表示音樂令人們聚在一起，電影工作者何嘗不是努力在戲院中做到同樣效果，導演同樣特別感謝Freddie Mercury，給大眾展示了擁抱真我的力量。