【奧斯卡2019】奇雲哈特恐同言論無得撈　奧斯卡第2次無主持出現

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（91st Academy Awards）將於美國時間下月24日舉行。據外國傳媒最新消息，有指今年奧斯卡將不設主持人，是繼1989年第61屆奧斯卡後，第二度沒有主持人的頒獎典禮。

本來奧斯卡官方宣布由奇雲哈特擔任2019年奧斯卡主持人。（網上圖片）

第91屆奧斯卡金像獎尚有不足六週便舉行，官方一直沒有公布新主持人選。其實早早在去年12月4日，奧斯卡官方曾委任著名喜劇演員奇雲哈特（Kevin Hart）擔任奧斯卡主持。可是在公布後只有一天，奇雲哈特昔日的恐同言論被挖出。雖然當時奇雲哈特應官方要求，為當時的言論道歉，並指出不介意被撤換職務。到翌日，奇雲哈特在其社交媒體撰文，特意向LGBTQ族群道歉，並宣布辭任主持工作：「我已經決定退出本屆奧斯卡的主持，因為我不希望在歡慶的盛會上，變成焦點。我為過去的言論，向LGBTQ族群致以誠懇的道歉。」

因昔日恐同言論，令奇雲哈特除了要辭去奧斯卡2019主持職務外，還要公開道歉。（網上擷圖）

據了解，為解決沒有主持出現的狀況，有指官方正籌組以一群巨星作頒獎、環節介紹及表演助慶的嘉賓，而非再次單靠一名主持去串連整個頒獎典禮。如果消息屬實，這將是歷史上，奧斯卡第二次沒有主持，而對上一次發生這情況，是在1989年。30年前的第61屆奧斯卡頒獎典禮上也沒有人擔任主持，但當時被外界廣泛認為，這屆是奧斯卡史上最差的一次，至於今次如何，最終奧斯卡會如何舉行，相信仍有待觀察。

1989年第61屆奧斯卡都沒有主持人，巨星輪流上台表演。（網上圖片）