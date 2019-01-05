【水行俠】失落奧斯卡提名　溫子仁狠批評審：他X的恥辱

DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）自上月上映以來口碑與票房雙收，至今全球票房已達8億6600萬美元（約67億5500萬港元），如無意外將超越《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）的票房紀錄，最終收入有望突破10億美元。

《水行俠》在世界各地大收旺場。

導演溫子仁在電影中呈現令人嘖嘖稱奇的海底世界，獲得不少觀眾讚賞，但卻得不到奧斯卡評審的歡心，早前大會公佈最佳視覺效果的最後十強名單，《水行俠》成其中一部滄海遺珠。而在上月21日，即《水行俠》在美國上映當日，溫子仁在社交網站上載慶祝貼文，之後電影的視覺效果總監Kelvin McIlwain亦留言給他表達祝賀，想不到溫子仁的回應卻意外鼓譟。

溫子仁回應視覺效果總監Kelvin McIlwain的留言，因失落奧斯卡提名而爆粗戥對方唔抵。（網上圖片）

「Kelvin，你跟你的團隊是這部電影的無名英雄，你們對這部電影及業界的貢獻，得不到奧斯卡評審團內其他視覺效果同行的認同或讚賞，實在是他X的恥辱。」這番言論明顯是針對《水行俠》在最佳視覺效果獎項提名中九強不入一事。

《水行俠》打造出令人嘆為觀止的海底世界。

《水行俠》前後花上3年時間製作，花在視覺效果上的時間就佔上兩年，在幾乎滴水不沾的情況下，打造出壯麗奪目的海底世界，失落提名實在可惜，難怪溫子仁亦大動肝火。

9部入圍作品包括：

《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）

《黑豹》（Black Panther）、《維尼與我》（Christopher Robin）

《登月第一人》（First Man）

《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）

《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）

《挑戰者1號》（Ready Player One）

《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）

《Welcome to Marwen》