【BAFTA】英國奧斯卡公布入圍名單　Lady Gaga再戰格蓮高絲爭影后

第72屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮(British Academy of Film and Television Arts,簡稱BAFTA)將於英國時間2月10日舉行,而大會亦剛公布了入圍名單,由奧莉花高雯(Olivia Colman)及愛瑪史東 (Emma Stone)主演的《爭寵》(The Favourite)獲最多的12項提名,當中包括最佳電影、最佳英國電影及最佳導演等;而剛失落金球獎最佳劇情片女主角的Lady Gaga再度入圍,與應屆金球獎劇情片影后格蓮高絲(Glenn Close)一決高下;而最佳男主角方面,應屆金球獎最佳音樂劇/喜劇電影影帝基斯頓比爾(Christian Bale)及應屆金球獎最佳劇情片影帝雷米馬利克(Rami Malek),兩人均入選,爭奪最佳男主角殊榮。

《爭寵》以12項提名,成為第72屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮入圍最多的電影。(劇照)

有「英國奧斯卡獎」之稱的英國影視藝術文化學院電影頒獎禮(BAFTA)剛公布入圍名單,英國宮廷鬥爭電影《爭寵》,以12項提名,成為第72屆英國電影學院獎入圍最多的電影。《羅馬》(Roma)、《星夢情深》(A Star is Born)、《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)及《登月第一人》(First Man)各獲7項提名緊隨其後。墨西哥導演Alfonso Cuarón憑《羅馬》入圍最佳電影、最佳導演及最佳攝影、最佳剪接、最佳原創劇本及最佳非英語電影,個人獲六項獎項提名。至於應屆金球獎最佳動畫《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)將與《超人特工隊2》(Incredibles 2)及《犬之島》(Isle of Dogs)爭奪最佳動畫片寶座。

墨西哥導演Alfonso Cuarón憑《羅馬》入圍最佳導演、最佳攝影等6項提名。(網上圖片)

日本名導是枝裕和執導、勇奪今屆康城影展金棕櫚大獎的《小偷家族》,將與墨西哥片《羅馬》、黎巴嫩片《Capernaum》、意大利片《Dogman》及波蘭片《Cold War》爭奪最佳非英語電影。

BAFTA部分入圍名單:

最佳電影

《星夢情深》

《臥底天王》

《綠簿旅友》

《爭寵》

《羅馬》

最佳導演

Spike Lee《臥底天王》

Paweł Pawlikowski《Cold War》

Yorgos Lanthimos《爭寵》

艾方素古朗《羅馬》

畢列谷巴《星夢情深》

最佳男主角

畢列谷巴《星夢情深》

基斯頓比爾《為副不仁》

雷米馬利克《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》

Steve Coogan《Stan & Ollie》

域高摩天臣《綠簿旅友》

最佳女主角

格蓮高絲《The Wife》

Lady Gaga《星夢情深》

瑪莉莎麥卡菲《Can You Ever Forgive Me?》

奧莉花高雯《爭寵》

維奧拉戴維斯《剋·寡婦》

最佳男配角

Adam Driver《臥底天王》

馬許沙拉艾利《綠簿旅友》

Richard E. Grant《Can You Ever Forgive Me?》

森洛維爾《為副不仁》

添密菲沙洛米《美麗男孩》

最佳女配角

艾美阿當絲《為副不仁》

Claire Foy《登月第一人》

愛瑪史東《爭寵》

瑪歌羅比《Mary Queen of Scots》

麗素慧絲《爭寵》