【陰風陣陣】入場前必讀5件事　《格雷》狄高達莊遜捨總裁演舞者

荷里活經典恐怖片《陰風陣陣》(Suspiria)今年將經《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)導演之手,相隔42年重現大銀幕,原作除了可怕黑暗童話故事夠創新,畫面的美術呈現在當時亦極之破格,至今仍被不少電影迷奉為難以超越的驚典。不過新版《陰風陣陣》的故事不止走出全新發展,還集結了兼具人氣和實力的班底,泰達史雲頓(Tilda Swinton)更一人分飾兩角,其中一個造型保證連最忠實的粉絲都未必認得出。以下關於電影《陰風陣陣》的5大,入場前好睇定啦!