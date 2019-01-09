【陰風陣陣】入場前必讀5件事　《格雷》狄高達莊遜捨總裁演舞者

荷里活經典恐怖片《陰風陣陣》（Suspiria）今年將經《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）導演之手，相隔42年重現大銀幕，原作除了可怕黑暗童話故事夠創新，畫面的美術呈現在當時亦極之破格，至今仍被不少電影迷奉為難以超越的驚典。不過新版《陰風陣陣》的故事不止走出全新發展，還集結了兼具人氣和實力的班底，泰達史雲頓（Tilda Swinton）更一人分飾兩角，其中一個造型保證連最忠實的粉絲都未必認得出。以下關於電影《陰風陣陣》的5大，入場前好睇定啦！

《陰風陣陣》雖是改編作品，畫面風格跟舊版卻不盡相同。（劇照）

拒絕照搬原版故事



1977年上映的《陰風陣陣》以色彩建構陰森恐怖的氣氛，樹立獨特血腥美學的風格，翻拍作品少不免被拿來比較，但有份演出新版的泰達史雲頓卻對作品頗具信心，她強調新作並非要取代舊版，雖然靈感源自同一個故事，卻會有不同的發展。其實單就畫面色調上，兩個版本已有明顯區別，前作以其濃郁的原色創造出失真效果，喚出潛藏於觀眾心底的不安，而2018年版的《陰風陣陣》的畫面明顯偏灰調，導演Luca Guadagnino透過想呈現冬日、邪惡、暗黑的氣氛。

泰達史雲頓一人分飾兩角。（劇照）

泰達史雲頓破格演出



素有變色龍演員之稱的泰達史雲頓每次演出都極具個性，幾乎沒有一次不是破格演出，但在《陰風陣陣》中的確再有突破，果然只有泰達史雲頓才能打敗泰達史雲頓。早在電影拍攝之初，已傳出泰達史雲頓不止演出一個角色，導演早前堅稱選用名為Lutz Ebersdorf飾演阿伯Klemperer，直至電影進軍影展後才公布，原來角色由泰達史雲頓兼任，令粉絲大為驚喜。劇組化妝師還大爆被泰達史雲頓要求製作有重量的假男性性器官，讓她可以感受到雙腿之間有東西的感覺。

《陰風陣陣》含大量血腥恐怖畫面。（劇照）

大量重口味畫面



年輕觀眾對於《陰風陣陣》可能會感到陌生，不過不要被現時公開的劇照騙倒，電影絕對是一場血腥恐怖的視覺盛宴，喜愛重口味作品的觀眾不容錯過。早前公布幕後製作短片，可以見到劇組為了呈現導演要求的造型，製作多種不同的人體模型，貼合到演員身上後更極之像真，且多個面容扭曲、四肢交纏、開膛破肚、血流不止的血腥場面，入場前記得要做好心理準備。

狄高達莊遜為角色接受跳舞訓練。（劇照）

狄高達莊遜特訓一年

新版《陰風陣陣》以頂尖舞團為背景，戲中演員當然要有咁上下舞藝，女主角《格雷的五十道色戒》系列女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）就經歷一番苦，她早前透露自己在開機前接受了約1年的訓練，連拍攝《格雷的五十道色戒3》期間都要照跳舞，而《陰風陣陣》其中一幕更要在一大班真正的觀眾面前表演，令自言並非專業舞者的狄高達莊遜叫苦連天。

電影早前在威尼斯舉行首映，觀眾驚呼聲此起彼落。（劇照）

首映觀眾睇完嗌崩潰

電影去年走進威尼斯影展舉行首映，不但門票被秒殺，據當時場內傳媒報導，放映期間戲院傳仔陣陣驚呼，完場後在社交網站出現大量崩潰留言，連熱愛暴力美學的鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）都大讚。後來電影回到美國舉辦試映會，有指參與的觀眾在戲院內被恐怖片段嚇到粗口橫飛。