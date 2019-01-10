《超時空接觸》預言成真　天文學家收到15億光年外太空傳來訊號

科幻電影很多時候都是來自導演及編劇天馬行空的想法，然而，隨著時間的流逝及科技的進步，當時在電影被認為是「未來」的事物，轉眼間都成為了「過去」，如當時在《2001太空漫遊》出現的超級電腦HAL 9000，當時它擁有語音交流及語音識別等技能。然而，相信當時沒有人會相信，蘋果公司在2011年推出的iPhone智能手機，電話內竟擁有一個同等技能的裝置Siri，令使用者能透過對話，與手機進行互動。

最近，有指英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的天文學家，檢測到從15億光年外太空深處傳來無線電波訊號，有專家大膽估計，這或是證明外星文明存在的最好證據。

15億光年外傳來無線電訊號 天文學家：有外星人存在

在《2001太空漫遊》出現的超級電腦HAL 9000，沒想到，人類在43年後成功創造出擁有語音對話的Siri。（《2001太空漫遊》劇照）

這個情節是否非常熟悉呢？

無錯，在1997年上映的《超時空接觸》（Contact）就有相同的劇情。據了解，《超時空接觸》改編自Carl Sagan的同名小說，而當時電影劇組還邀得Carl Sagan及Ann Druyan夫妻檔擔任編劇。

《超時空接觸》由茱迪科士打主演，沒想到當時電影的劇情，或會在現實世界中出現。（《超時空接觸》劇照）

26年前的訊號

《超時空接觸》講述由茱迪科士打（Jodie Foster）飾演的Ellie Ann Arroway博士，從小對天文學有濃厚興趣，她在麻省理工學院取得博士學位後，成為一位搜尋地外文明計劃（Search for extraterrestrial intelligence，簡稱SETI）的科學家。她每天如常監聽不同的波段，希望能聽到來自非地球生命發出的訊號。可是，每天都沒有好消息，甚至當時有政府官員計劃結束搜尋地外文明計劃。就在準備結束該計劃之際，Ellie博士發現一系列來自織女星（Vega）的強烈訊號。而當時這段訊息，有指是來自時任德國元首希特拉在1936年柏林奧運會開幕時的致詞。當時納粹德國為了展示科技實力，首次向全世界及外太空發送電視轉播訊號。而該訊號經過26年的時間，竟傳到26光年外的織女星，之後再被織女星的智慧生物傳回地球，最後在26年後，成功被Ellie博士監聽到，而當時訊號的意思是：「我們聽到了」。

由茱迪科士打飾演的Ellie Ann Arroway博士在《超時空接觸》中負責監聽不同的波段，最終聽到來自外太空發出的訊息。（《超時空接觸》劇照）

霍金告誡勿回應

雖然目前沒有實證去論證外星生物確實存在，但這次的新發現，將掀起一次新的科學研究。或者到時真的如《超時空接觸》的劇情，該訊號確實來自外太空的智慧生物。不過已故的物理大師霍金，就曾再三呼籲不要主動去接收這些不明訊號，更加不應該回應。他認為若發現有另一種高於地球文明的生物，將會對地球帶來催毀性的影響。而今次接收到外來的訊息，會否就是危機的開始？