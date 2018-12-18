【自由行】流亡導演應亮珍惜留港生活　︰我還可用直率態度講故事

應亮導演，對於香港人是一個非常陌生的名字；然而說起第53屆金馬獎最佳劇情短片《九月二十八日‧ 晴》，或許部份香港影迷會有印象，而這作品正正是由應亮自編自導的劇情短片，以鏡頭紀錄香港社會運動。今次應導演帶來新作品《自由行》，電影講述戲中主角楊樞因拍攝《孤僻者的母親》遭中國政府處罰，滯留香港。最終只能透過「自由行」到台灣，實現這次非一般的家庭團聚。 攝：梁碧玲

在《自由行》中，楊樞因拍攝《孤僻者的母親》遭中國政府處罰，被逼滯留香港。（劇照）

拍《我還有話要說》誤犯龍顏 遭中國政府封殺及通緝

其實這次「自由行」，正正就是應導演的部份經歷，皆因他在2012年拍攝了《我還有話要說》，該電影改編自2008年真實發生的楊佳襲警案，而故事聚焦在楊母的遭遇。楊佳襲警固然社會不容，但當時楊母在案件審理過程中的訴求完全被無視，還被當局強行送進精神病院，最終無緣見兒子最後一面。然而，中國或容不下質疑的聲音。應導指出，當時電影在後製階段，便得悉自己惹了麻煩，不能回中國：「回到香港剪接的時候，才出了問題，不能回去。」巧合地，他當時在香港演藝學院擔任駐校藝術家，最終在香港的朋友協助下，才留在香港：「香港的朋友冒著風險，主動幫他留下來生活到現在。」而電影《我還有話要說》在第65屆瑞士盧卡諾影展（Festival del film Locarno）獲最佳導演獎及最佳女主角獎。

應亮導演因拍攝了《我還有話要說》而遭中國當局通緝。（網上圖片）

可是，這一切來得不容易。應導回望當初，指他在2012年知悉不能回中國的時候，當時上海公安局曾經聯繫香港的警務處︰「是不是可以把這個人帶回去」，而當時香港警方的回應是︰「沒有引渡法，不可以」。應導笑言，那時候還沒有發生銅鑼灣書店事件，並表示那時候對香港警方心存感激，及對香港法治充滿信心：「對執法人員是正面的，有點像香港電影中的警察，給我的印象不錯。」

在《自由行》中，楊樞被迫「自由行」到台灣，才能與母親見面。（劇照）

公民廣場一役改變對警隊的想法

沒想到，兩年後發生的雨傘運動，徹底改變了應亮的想法。在2014年9月26日，大家重奪公民廣場那晚，警察衝到示威者面前，要把他們趕走，當時應導也在現場，並表示「第一次在一個有衝突的現場，跟香港警察非常近。」他續指出，那一晚過後，相信跟大部份香港人一樣，對紀律部隊的印象完全改變：「感到一種很荒誕的狀態，原來他們是站在另外一面。」回望這段歲月，他在受訪當天仍表示充滿創傷感，同時表示對於雨傘運動的感受是很深刻，他透過對雨傘的反省，再結合在其工作或創作上。應導足足花了兩年調查，包括讀香港歷史及採訪，從而創作出《九月二十八日·晴》。而電影還揚威海外，奪得第53屆金馬獎最佳劇情短片獎。

應亮指雖然香港的自由漸漸收窄，但他仍然甘願留守香港。（梁碧玲 攝）

《自由行》與香港人的聯繫

另外，在《自由行》中，也有提及雨傘運動，相信是代表應導當時創作《九月二十八日·晴》的相關畫面。雖然那場戲講到金鐘，也沒有太多對白，但淡淡然的感覺，令香港人更有連繫。他表示，不少香港觀眾看畢《自由行》後，都跟他說電影背後跟香港連繫挺多：「戲中人物的處境、困難及所遇到的抗爭，跟這機年的香港有點像。」雖然應導對此相當驚訝，但他亦表示有這感覺就對了：「因為我自己也是以香港人的身份來寫的。」

《九月二十八日·晴》為應亮奪得第53屆金馬獎最佳劇情短片獎。（網上圖片）

對於因拍攝《我還有話要說》而受中國當局通緝，並被逼流亡到香港，他表示沒有後悔：「我能做的事不多，因為在創作過程中，也不會考慮太多後果。」他續指出，若果在創作中作出計算，那麼這作品將不是一個好作品。應導再指出，作為電影工作者、或者創作人，最基本一件事情是，儘管帶來電影以外的負面後果，但也需要以正面的態度去看待：「這是很難得的人生經歷及創作經驗，對我肯定是有很多的啟發。」，就是這樣，在一個目前相對自由的環境裏，應導演善用資源，並利用自身的經歷，創作出《自由行》。

應導指當初上海公安局曾經聯繫香港的警務處，希望把他引渡回中國，幸香港警方當時回覆指「沒有引渡法」，才避過一劫。（梁碧玲 攝）

獲香港永久居民身份 應導：「願意留守！」

在受訪當日，應亮導演剛剛在今年9月28日獲得了香港永久居民身份，他表示在困難時候，獲得香港的朋友幫忙，所以他對香港是充滿感情。縱使香港的自由開始收窄：「雖然收窄了，去年APA也不能教書，但並非完全沒有空間。」，但他仍然願意留下來，直到什麼事情都不能做，連香港也容不他時，他才會考慮離開。應導續表示仍希望透過自己想做的事情，包括創作及教學，去守護香港。如今他在社區教導工作坊，讓社區人士了解紀錄片。應導除了能發揮所長外，這也令他對香港有更深的了解：「過去在極權環境，不能夠以健康及直率態度去講故事。相比下，現在可以表達得更好。」雖然這或會為他帶來更多困難，但他視之為一種責任及一次學習的新體驗。