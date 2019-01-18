【毒行俠．影評】道盡男人一生哀歌　奇連伊士活為親人寫的懺悔錄

奇連伊士活（Clint Eastwood）從影多年，早從年輕時的浪蕩牛仔形象，年邁時開始感嘆人生原來沒有這麼長，再怎麼厲害也贏不過時間……

早以為《擊情》（Million Dollar Baby）或是《驅·逐》（Gran Torino）應該算是他個人演藝生涯的總結，從此以後可以專心成為一個專心說故事的導演，如今卻忍不住再度重返幕前，全因為一則名為《The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule》的報導，喜歡蒔花弄草，喜歡照顧他人，保守且坦率的共和黨風格，這就是奇連伊士活從影多年以來的形象，果然也再《毒行俠》徹底實現。

以為奇連伊士活拍的是他人，其實仍是自己。（《毒行俠》海報）

《毒行俠》的主角Earl Stone（奇連伊士活飾演）喜歡玩樂，信奉享樂主義，強調該玩就要玩，卻到了將近90歲才發現一切不盡人意，破產導致無家可歸，電影開頭也暗示Earl的種花技術雖然高超，但可能因為個性老古板，最終仍輸給了網路及通訊軟體，他連傳簡訊都不會，如何做網路生意？Earl在人生可能即將落幕的時刻，想到了家人，曾錯過女兒的婚禮，對她充滿遺憾，不希望再度錯過孫女的婚禮，卻被家人拒之門外，人財兩失，這個享樂主義者才發現玩了一輩子，原來什麼都得不到。

《毒行俠》由奇連伊士活主演。（劇照）

身為工作狂的探員Colin Bates（畢列谷巴飾演）倒是一體兩面，說是為了家人好，想要搬回老家所以努力工作，卻首次忘了與妻子的結婚紀念日，還被Earl教導「家人最重要」，身邊教導自己的導師竟就是再度犯下大錯的人，而他只能追捕，Earl與Colin像是一體兩面，是奇連伊士活心目中亟欲展現的男人神采，他們多半孤獨且忠誠，不懂表達自己的愛，最後只能錯失各種良機，對自己所愛的人抱歉。

畢列谷巴飾演工作狂探員Colin Bates。（劇照）

《毒行俠》遙相呼應10年前的《驅·逐》，對於亞裔族群的關注，轉移到墨西哥裔，不過對於在美國少數族群的描寫，較不如10年前。雖然除了Julio（Ignacio Serricchio飾演）之外，皆為臉譜化的角色，他要看似兇悍實則善良的Julio退出販毒集團，Julio卻回應：「這是我的家，我流浪街頭時，是他們接納我。」原來都是為了家，出身不同，階級也不同，有些人真的只能這樣過活。

不同的家庭，不同的男人，但都有一樣的愛家生活。（劇照）

最後值得關注的是，奇連伊士活的7名子女幾乎都是演員，在《毒行俠》飾演他女兒的演員Alison Eastwood就是他現實生活中的女兒。奇連伊士活個性風流，共與5名女性生下7名子女，但只結過2次婚，壯年時期跟許多女星都有過緋聞，就連紐約知名的美食專欄女作家Gael Greene都曾在自傳爆過她與奇連伊士活的艷情史。倘若Clint Eastwood拍《驅·逐》是對自己一生戎馬事蹟的踉蹌總結，那麼《毒行俠》真的就像是對於家人的懺情錄，對親生女兒告白說的那句：「對不起，爸爸很糟，對你們一直很不好」，真的就是對於家人的懺悔。

《毒行俠》中扮演奇連伊士活女兒的Iris，正是他現實中的女兒Alison。（劇照）

最讓人印象深刻的應該是那場法庭戲，Earl突然大聲疾呼：「我認罪！」我本以為他是對法官講，但他對法官的反應明明漫不經心，這才發現，他其實是對自己的家人講，對不起一直沒把你們放在心上，我必須去贖罪。

《毒行俠》被視為奇連伊士活對家人的懺情錄，點圖欣賞更多劇照▼

+ 6 + 5 + 4

奇連伊士活的老牛仔形象已經越來越宿命悲劇性，英雄不再，解決過無數困難，也戰勝不了歲月，倒不如就像萱草或是百合花，綻放最美好的一次，即便之後就萎落也沒有關係。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】