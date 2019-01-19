即將上映的電影《非分熟女》，被視為是蔡卓妍（阿Sa）繼《雛妓》之後，又一挑戰自我的力作。故事講述有性障礙的她，跟丈夫性生活不協調，嚴重影響婚姻，繼而從不同方向去重新建立自己。 而其中一樣就是學跳鋼管舞，既豁出去，又帶出一份自信，但過程就有血有汗，仲搞到腳趾瘀晒，腳甲流血。

自預告大露背後，阿Sa再以性感鋼管舞會友，完全豁出去。（劇照）

對於今次演出，阿Sa坦言每次拍戲均會全情投入，拍至筋疲力盡。今次《非分熟女》亦不例外，尤其跳鋼管舞一場，她直呼有血有汗！「練習了好一陣子，拍攝時高度集中，腎上腺素升到好高，當時冇感覺，後來先發現腳趾瘀晒、腳甲流晒血，十指痛歸心！」

劇情講到阿Sa重遇舊同學（談善言 飾），對方是鋼管舞導師，當時阿Sa亦正值迷茫期，好需要為生活帶來一點刺激，鋼管舞正好填補其內心空虛。此外，戲中她更會與男主角吳慷仁有場性挑逗，同樣以舞蹈互撻，相當撩人。

阿Sa在戲中被吳慷仁撻著後，終於尋回真正的自己。（劇照)

早前阿Sa出席《非分熟女》的優先場謝票活動，現場觀眾反應熱烈，更盛讚阿Sa演技大躍進，大有機會問鼎今屆金像獎影后。對於Fans大派高帽，阿Sa平常心表示：「如果每次拍戲都諗住攞獎，你就唔會喺最自然狀態演出，呢個順其自然啦！」《非分熟女》獲多個外國影展力邀參展，如已確定成為今屆荷蘭亞洲電影節的閉幕電影，阿Sa笑道：「如果有機會，都會抽時間出席。」