【哈利波特】額頭閃電疤痕唔簡單　粉絲理論揭背後心思

《哈利波特》（Harry Potter）無論是小說抑或電影，風靡不少大人及小孩。轉眼間，首部電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）踏入18週年，然而《哈利波特》熱潮仍然沒減退，不少粉絲依舊繼續分析電影情節，並提出他們的新理論。 而最新理論是關於主角哈利波特額頭上的閃電疤痕。雖然《哈利波特》作者J. K. Rowling曾解釋為何選擇以閃電標記作疤痕，但看來或者她還隱藏了揀選閃電疤痕的「真正意思」。

究竟哈利波特額頭上的閃電疤痕是否代表佛地魔的「索命咒」？（劇照）

哈利波特與佛地魔的恩怨真的不是三言兩語可以弄清。（劇照）

較早前，由於《哈利波特》粉絲就關於霍格華茲的小細節，掀起一場激辯，最終連官方社交網站急急親自解話，指霍格華茲在創校初期是沒有廁所，而且該段時期還維持了長達約一千年。事隔約兩星期後，再有粉絲提出新理論，指哈利波特額頭上的疤痕並不是單純閃電標記，而是「索命咒」（Killing Curse）的符號。

睇吓粉絲點睇這件事 有粉絲叫J. K. Rowling或官網解說

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早前《哈利波特》官方指出霍格華茲在創校初期是沒有廁所的。（劇照）

佛地魔曾透過「索命咒」殺死哈利波特的父母。（劇照）

然而，當時J. K. Rowling曾在2007年與粉絲見面會上，談到為何選擇閃電形狀標記放到哈利波特額頭上。當時她簡單表示：「因為很有型！」，之後就沒有再詳談箇中細節。她曾打趣表示：「我不能讓我的英雄有一個冬甩形狀的疤痕！」

據《哈利波特》粉絲指出，哈利波特額頭上的閃電疤痕，其實是使出「索命咒」的手部動作。（網上擷圖）

關於哈利波特的資訊，相信沒有粉絲會嫌多。（劇照）

其實這個理論並不是首次發表，早在2015年已經有網友曾提出類似說法，直至近日再有人提出這疤痕的理論，旋即在網上瘋傳。有粉絲直言：「從來沒有想過」，感到十分驚訝，有人就表示：「要重新再看」，看來J. K. Rowling或官方網站是時候回覆一眾求知若渴的粉絲。

J. K. Rowling曾表示，選用閃電標記只因一個「型」字，但如今看來殊不簡單。（網上圖片）

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