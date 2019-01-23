【十二個想死的孩子】日本年輕人圖安樂死竟被謀殺　荒廢醫院逃生

能夠比廢棄醫院裡一具不明身分、不明緣由的屍體更為懸疑的，也就只有《十二個想死的孩子》的電影宣傳海報上，被塗滿白色線條，無法辦別相貌的十二名演員了！

《十二個想死的孩子》海報

即將於日本上映的推理懸疑電影《十二個想死的孩子》（十二人の死にたい子どもたち），成功以逆向操作的宣傳手法激發出哪怕只是眼角瞥到海報都會竄升的強烈好奇心。其中戴着黑色毛帽、白色口罩的「4號」，甚至連預告公布時，唯獨他一人依舊罩着竄動的白色塗鴉，連性別都無法掌握，一度讓我想問：「你難道是過去肖像權還沒解禁的Johnny's嗎！」前陣子終於公布最後人選，再次為宣傳推高熱潮，也總算湊齊12人破解這椿懸案，但是排除在海報外的「那個人」又是誰呢？

《十二個想死的孩子》劇情簡介

《十二個想死的孩子》改編自日本暢銷小說家中方丁的同名懸疑小說。12名因各自原因想死的未成年人，相約至廢棄醫院一同尋求安樂死結束生命，然而出現在眼前的卻是違反「以相同死亡方式、相同時間死去」的第13人──一具還殘留餘溫的屍體。這個人從何而來？是自殺還是他殺？被打斷計畫的少年少女們一邊找出隱藏在暗處的凶手，想死的理由也一一浮出水面。

《十二個想死的孩子》劇照

因為想死，所以不要殺我

因各種手法聚在一起的人們，無法逃脫的空間，死亡伺機而來。

這是日本萬年愛用的懸疑套路，也是我百看不厭的題材。只是這次有些不同，主角們不僅是自願來到這裡，也不想活着走出去──雖然這不代表他們想被殺。

預告片中各個角色像是期待許久地對着鏡頭說出：「我想死。（死にたい）」，然而本該屬於這群未成年人尋求安樂死的空間，卻早被多出的「那一人」截足先登，而凶手就在12人之中！情況瞬間直轉而下，畫面以紅底黑字打上矛盾的一句話：「我想死，所以不要殺我！（死にたいから、殺さないで）」將預告片的緊張氛圍推向高峰。

第13人，究竟是被誰殺害？（劇照）

明明是還沒體驗夠人生的年紀卻想死，明明一心想了結生命卻不願被殺，明明是拯救性命的醫院，不僅被廢棄還展開一場生死逃亡，《十二個想死的孩子》打着題材反差，到預告、海報的宣傳都貫徹懸疑與神祕的氛圍。被塗上馬賽克的12名未成年，一方面吊足胃口，一方面也符合「未成年人得打上馬賽克」的規範，讓人不禁興起窺探的犯罪心態，本該是為了保護當事者的措施，這不成了誘人犯罪嘛！

橋本環奈、杉咲花、新田真劍佑……12名備受關注的新生代演員！

《十二個想死的孩子》卡士強勁。（劇照）

那當然！聚集現下知名年輕演員的新生代陣容，怎麼能白白浪費他們的魅力呢？保證不讓人犯尷尬病的實力派年輕演員們，雖然有些其實是成年人了，還是相當期待電影中互飆演技的火花！

神祕的4號人物既然關子賣到最後一刻，自然是人氣足以獨挑大樑的明日之星。即將要滿20歲的橋本環奈在拍攝期間是貨真價實的未成年少女，也是現今日本的國民美少女，有着像混血兒般天使外表的她卻飾演《銀魂》（ぎんたま）中的電波女角「神樂」，可鹽可甜的演技令人期待在《十二個想死的孩子》中會有什麼樣的突破；從出演湊佳苗同名小說改編日劇《夜行觀覽車》（夜行観覧車）中就相當看好，以卓越的實力演技搬走無數獎項的杉咲花，這次的造型大改變一度認不出來，面對鏡頭微笑說出「我想死」的鏡頭讓人毛骨悚然，無論凶手是不是她，都勢必能為劇情帶來失序的瘋狂因子。

橋本環奈飾演4號：涼子。（劇照）

另外還有《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）的新田真劍佑、《咒怨》（呪怨）黑島結菜、《我想吃掉你的胰臟》（君の膵臓をたべたい）北村匠海、《狂賭之淵》（賭ケグルイ）的高杉真宙等日本備受注目的新生代演員，再加上執導《20世紀少年》、日劇《SPEC》的堤幸彥擔任監督，團隊陣容強勁，是懸疑推理迷絕不能錯過的新作！

《十二個想死的孩子》劇照

「1號」高杉真宙：智司、「2號」渕野右登：賢一郎、「3號」古川琴音：蜜花、「4號」橋本環奈：涼子、「5號」新田真劍佑：慎次郎、「6號」黑島結菜：芽衣子、「7號」杉咲花：安里、「8號」萩原利久：大宙、「9號」北村匠海：信夫、「10號」坂東龍汰：正悟、「11號」吉川愛：麻衣、「12號」竹內愛紗：有紀。

《十二個想死的孩子》陣容強勁，搶先欣賞精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

新海報透露「自殺動機」！

虛假、復仇、罪惡、欲望，新海報以兩個字揭露12人背後的死亡動機，但是要完成「想死」目的，得先逃離「被殺」的危機。為何而死，又是為何而殺？圍繞謎題與死亡的密室遊戲，《十二個想死的孩子》日本將於1月25日上映。

《十二個想死的孩子》海報

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】