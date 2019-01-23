【廉政風雲】袁詠儀客串做海關　劉青雲：未試過演咁衰格嘅角色

由麥兆輝執導，莊文強及黃斌監製，劉青雲、張家輝和林嘉欣等演員主演的賀歲電影《廉政風雲》快將上映，除了早前提及張家輝和林嘉欣去到澳洲取景拍攝，家輝更要背誦長達三頁紙的專業術語對白之外，今次導演麥兆輝特意找來自己的表妹袁詠儀（靚靚）客串，跟《新不了情》中的老拍檔劉青雲一齊合作！

1993年由劉青雲和袁詠儀主演的《新不了情》確實是套經典，單以數百萬成本贏得3000萬票房和6個金像獎項這紀錄，已無人能及。（網上圖片）

劉青雲和袁詠儀早在1993年上映的《新不了情》中合作過，當年靚靚更憑阿敏一角獲得第13屆香港電影金像獎最佳女主角。而今次麥兆輝找來親戚表妹袁詠儀客串海關一角，而且是心懷不軌的角色，算是一大突破。劉青雲就指今次見面，腦海中有不少回憶湧現眼前：「我和袁詠儀拍過好多戲，但向來沒甚麼來往，可能都是我的問題吧！但想不到今次見到她會勾起這麼多回憶，就是有種跟她好熟識的感覺。事實上，袁詠儀說跟我拍過9部戲，但我沒跟她說超過10句話，我不知道真的還是假，但今次的確有種非常親切感覺。」

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劉青雲再同袁詠儀合作，自稱好似見返以前女朋友！（劇照）

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或許在角色的設定上，劉青雲和袁詠儀不能太親切，甚至乎有種對立關係，所以要將所有情感暫且收起。不過最有趣的是劉青雲覺得今次跟袁詠儀再聚首，似乎有種見返前度女友的感覺：「當她站在我面前看着著我時，真的有這種感覺，不過她已結婚，我亦已婚，所有事情都已經改變，有這種感覺大概是因為跟她拍了很多套戲都是演情侶吧！」

劉青雲表示今次角色是好叻好精明，但說話刻薄、冇品、會嫌同事思維慢到同豬無分別！聲稱自己未試過演咁衰格的角色！（劇照）