【新喜劇之王】李力持開腔談星爺：佢啲「星粉」 一定要話好笑

導演李力持今日（22/1）現身馬來西亞舉行的電影《一起走過的日子》發佈會活動。90代初由李力持執導的電影神戲不計其數，當年與周星馳合作無間，最為經典有《唐伯虎點秋香》。

被問到會否重拍續集？李力持坦言：「我就冇興趣，可能有人有興趣，我自己有好多題材，以前《唐伯虎點秋香》你見到粒粒都係巨星嚟嘅，連「茄喱啡」都係星，嗰陣時要多謝向華強，向華勝兩位老闆，嗰陣時佢哋嘅號召力威力好強勁，當年拍嘅時候都唔會話：『導演你有幾多期拍呀？』，我哋嗰陣時冇，拍唔晒咪繼續拍囉，所以拍唔晒都冇乜內疚感，但依家拍唔晒就好有內疚感，哈哈！」

導演李力持自《少林足球》後便沒有再與周星馳合作，有傳兩人因拍攝手法鬧不和。談及最近周星馳套賀歲片《新喜劇之王》拍攝睇法。李力持直言：「我好有興趣問問執行導演邱禮濤先生，究竟佢拍咗拍咗幾耐囉，關心下周導演，及佢嗰啲執行導演，因為佢好鍾意用執行導演㗎，點解佢啲戲好睇，點解佢啲戲唔好睇，唔好睇好似係關執行導演事喎。」

李力持回想起當年谷德昭做跟場編劇的時候，對住周星馳壓力非常大。（陳順禎攝）

李力持續說：「佢套賀歲片好唔好睇，不予置評，以前畀阿周導演係上面話我唔好笑，唔好啦唔講啦，你知啦佢哋啲「星粉」好勁呀，一定要話好笑㗎，哈哈！依家睇到阿周導演都好好笑㗎，我一見到佢出嚟我就好笑啦，唔使理個套戲拍成點樣，只要阿周導演出嚟就好好笑㗎啦！」

李力持表示喜劇現在不同以往，有得笑就得，不需要太有深度。（陳順幀攝）

講起周星馳的關係如何，導演李力持直言：「同阿周導演就唔係好熟啦，我同阿星仔就熟啲，平時我都有同阿星仔交往，因為《蓋世豪俠》重播緊，咁咪望下囉，可以懷念過去吖嘛。」

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