【新喜劇之王】內地版預告曝光　女版尹天仇不認命誓做女主角

今個大年初一賀歲檔有周星馳帶着新作《新喜劇之王》回歸，早前公開的首波預告，夾雜不少《喜劇之王》的橋段在內，被批無意思、純用舊作來抄熱等等，殊不知星爺以第2條預告回應網民，令一眾叫當初給予惡評的網民另眼相看，都係嗰句：畀你估到嗰個就唔係星爺啦！

《新喜劇之王》就是一套講述小人物通過奮鬥，成為自己夢想中一樣的主角！（影片截圖）

「努力！奮鬥！」這句說話是星爺在《喜劇之王》中的開場白，也是2019年星爺跟影迷們講的第一句說話。星爺說《新喜劇之王》是他個人的經歷寫照，不過戲中就以「女版尹天仇」鄂靖文來擔任星爺的角色，而她在現實中也是一名臨時演員，拼了命追夢成為演員，相信星爺也是看中這點，確信她能本色演出真實小人物的奮鬥史！

預告片中鄂靖文一句「只要我肯努力，肯定能當女主角」。（影片截圖）

臨演角色通殺 只為一個機會

近日公開的最新預告中，大賣感情戲，講述一個寂寂無名的女臨演一直為自己的夢想而努力，任何大大小小的臨演角色皆通殺，只為爭取一個僅有的機會。雖然被批沒身材、沒樣貌，甚至做「茄喱啡」沒有人工，只有一個飯盒也心甘情願，即使人人都打擊她，叫她「算了吧！這是命！」她還是會以「甚麼是命？」來回應，只因為她絕不會向現實投降。

就連鬧交的時候，也要將爸爸發怒的樣子拍下，只是為了學習各方面的樣緒。（影片截圖）

為做演員跟父親鬧翻 女主角有苦自己知

相信戲中最心痛的是，不是她不斷被人羞辱和謾罵，因為面對這些情況她還是以輕輕一笑帶過，而是在做「茄喱啡」的期間跟爸爸鬧翻，不過家人擔心她在外被人欺負，靜靜到片場偷看她，為了家人安心，她只好說：「這裡每個人都很喜歡我！」

在家人終於入場看她拍的戲時，其他人都在笑，只有爸爸和媽媽熱淚盈眶，因為畫面中的她，正在被6個大漢圍毆，心痛女兒的爸媽已顧不上畫面的精彩，而是知道她拍戲有多辛苦，明白她為了自己的夢的同時付出了多少的辛酸。今次星爺不單止賣搞笑，更大賣感情戲，難道今年星爺想大家「水浸」戲院？

爸爸在戲院中看到女兒的演出時，不禁落下男兒淚。（影片截圖）

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《新喜劇之王》終極預告