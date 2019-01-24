【黑豹】最終結局參考《教父》　仲剪走反派Killmonger精彩演說

首部以黑人擔正的超級英雄片《黑豹》（Black Panther）繼贏盡票房和口碑後，去年底起接連殺入多個大型頒獎禮，日前更確認如願入圍奧斯卡最佳影片刷新影壇歷史。有粉絲翻出該片剪接師的訪問，揭原來電影剪走Killmonger的一番話，再次引起熱議。

電影本來到Killmonger睇日落一幕就完結。（劇照）

早留伏線等續集

《黑豹》躋身奧斯卡最佳影片八強兼獨攬7項提名的消息，雖然在網上引起兩極討論，仍無阻Wakanda熱潮持續發燒。無論電影能否順利抱回小金人都已在影史留下印記。《黑豹》支持者主張電影為黑人文化平反，亦建構出融合歷史、政治和種族意識的完整世界觀，結局更是意義深長。

查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）飾演的T’Challa擊敗米高B佐敦（Michael B. Jordan）飾演的Killmonger，成功阻止他向外界宣戰，之後在聯合國會議中正式披露Wakanda的科技，為續集埋下伏線，可惜同時卻意味着Killmonger一角無緣再露面，而電影剪接師Michael Shawver早前在訪問透露，原來觀眾在戲院睇到的結局是補拍畫面的結果。

米高B佐敦的人氣更勝主角查特域克保斯曼。（劇照）

不捨他死去結局會較遜色

「Ryan（導演）提出補拍一個Killmonger死去的畫面，改寫整個結局，在原版結局中，Killmonger說出『這是個美麗的國度，只是看不到這個景色的人呢，你又要為他們做些什麼？』之後就完結。」剪接師補充雖然這個版本很精彩，卻也有一些問題，首先，如果依照原版，Killmonger作為反派未能推動T'Challa找出自己的使命，其次，米高B佐敦的表演非常出色，甚至令人對他在戲中的命運感到心痛，不捨他死去，卻又跟角色設定有衝突。

T'Challa和Shuri重回舊地一幕是補拍畫面，卻為電影留下意味深長的結局。（劇照）

向《教父》致敬

除了Killmonger的死，電影剪接師還揭露了最終版結局的靈感來自經典電影《教父》。在最後一幕中，T'Challa和Shuri回到Killmonger的童年故居，指出該地將成Wakanda推廣計劃大樓的新址，亦令高科技戰鬥機曝光在一班小朋友面前，原版劇本安排了Killmonger跟T’Challa說只要人們見到自己的潛能，一切都會變得不一樣，後來改寫結局後轉由T'Challa的行動帶出這個訊息，剪接師強調最後一個畫面中由一位具少年Killmonger影子的孩子問T’Challa是誰？緊扣《黑豹》主題，而他並不需要回答，因為已透過整部電影傳遞了答案。剪接師指導演在拍攝這幕時參考了《教父》首尾呼應的特色，雖然是同一個場景且是開放式結局，但觀眾能感受到有些東西改變了。



最重要的是，最終一幕突出了即使Killmonger的行為有缺失，他的理念其實是正確的，而看到T’Challa意識到這個事實，再以行動對前人的錯誤作出彌補，亦體現了他未來將會是個怎樣的國王。