【奧斯卡2019】《黑豹》帶領Marvel創紀錄　首獲最佳電影提名

第91屆奧斯卡頒獎典禮將於美國時間2月24日晚上舉行,今日率先公開提名名單,由《情人眼裡巴斯基》巴基斯坦裔男星Kumail Nanjiani和《Black-ish》黑人金球視后Tracee Ellis Ross公布,被指連主持人人選都夠晒政治正確。

Netflix電影《羅馬》獲10提名坐實奧斯卡大熱之名。(劇照)

第91屆奧斯卡今日公開完整提名名單,一如外界所料,《羅馬》(Roma)和《爭寵》(The Favourite)大熱跑出,各獲10項提名,《黑豹》(Black Panther)則獲7項提名,亦如願問鼎最佳電影,創超級英雄片首例,另外《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)、《綠簿旅友》(Green Book)、《星夢情深》(A Star is Born)和未在港上映的《為副不仁》(Vice)和《臥底天王》(BlacKkKlansman)亦各獲不錯成績。



最佳電影:

+ 4 + 3 + 2

最佳導演:

最佳男主角:

最佳女主角:

最佳男配角:

最佳女配角:

最佳原創劇本

《爭寵》(The Favourite)

《First Reformed》

《綠簿旅友》(Green Book)

《羅馬》(Roma)

《為副不仁》(Vice)

最佳改編劇本

《The Ballad of Buster Scruggs》

《臥底天王》(BlacKkKlansman)

《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)

《If Beale Street Could Talk》

《星夢情深》(A Star is Born)

最佳剪接

《臥底天王》(BlacKkKlansman)

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)

《爭寵》(The Favourite)

《綠簿旅友》(Green Book)

《為副不仁》(Vice)

最佳原創歌曲

《All The Stars》/《黑豹》(Black Panther)

《I'll Fight》/《RBG》

《The Place Where the Lost Things Go》/《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)

《Shallow》/《星夢情深》(A Star Is Born)

《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》/《The Ballad of Buster Scruggs》

最佳配樂

《臥底天王》(BlacKkKlansman)

《黑豹》(Black Panther)

《If Beale Street Could Talk》

《犬之島》(Isle of Dogs)

《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)

最佳攝影

《Cold War》

《爭寵》(The Favourite)

《Never Look Away》

《羅馬》(Roma)

《星夢情深》(A Star Is Born)

最佳服裝設計

《The Ballad of Buster Scruggs》

《黑豹》(Black Panther)

《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)

《爭寵》(The Favourite)

《蘇格蘭女王:爭名奪后》(Mary Queen of Scots)

最佳化妝及髮型設計

《邊境奇聞》(Border)

《蘇格蘭女王:爭名奪后》(Mary Queen of Scots)

《為副不仁》(Vice)

最佳音效剪輯

《黑豹》(Black Panther)

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)

《登月第一人》(First Man)

《無聲絕境》(A Quiet Place)

《羅馬》(Roma)

最佳視覺效果

《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)

《維尼與我》(Christopher Robin)

《登月第一人》(First Man)

《挑戰者一號》(Ready Player One)

《韓索羅:星球大戰外傳》(Han Solo: A Star Wars Story)

最佳外語片

《Capernaum》(黎巴嫩)

《Cold War》(波蘭)

《Never Look Away》(德國)

《羅馬》(墨西哥)

《小偷家族》(日本)

最佳美術指導

《黑豹》(Black Panther)

《爭寵》(The Favourite)

《登月第一人》(First Man)

《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)

《羅馬》(Roma)

最佳動畫

《犬之島》(Isle of Dogs)

《超人特攻隊2》(Incredibles 2)

《未來的未來》

《無敵破壞王2:打爆互聯網》(Ralph Breaks the Internet)

《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)



最佳紀錄片

《Free Solo》

《Hale County This Morning, This Evening》

《Minding the Gap》

《Of Fathers and Sons》

《RBG》

最佳動畫短片

《Animal Behaviour》

《Bao》

《Late Afternoon》

《One Small Step》

《Weekends》

最佳短片

《Detainment》

《Skin》

《Marguerite》

《Mother》

《Fauve》

最佳紀錄短片

《Black Sheep》

《End Game》

《Lifeboat》

《A Night at the Garden》

《Period. End of Sentence.》

