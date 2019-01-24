【美式禽獸】大學生睇《盜海豪情》學做賊　變裝入圖書館偷古董書

本周新片《美式禽獸》（American Animals）描寫四位平凡的美國青年，因為不滿自己庸庸碌碌、乏善可陳的平凡人生，竟然異想天開，打算偷竊學校圖書館中價值連城的古董書籍，他們模仿犯罪電影的情節，精心策畫偷竊與贓物的交易計畫，最終卻因一個小失誤而令身分曝光。 電影改編自2014年一宗真人真事，案中主角在沒有任何犯罪相關知識的情況下，貿然計劃偷書，只為逃離苦悶平凡的生活，雖然在現場完全沒留下任何指紋，犯罪過程卻被稱為美國史上最魯莽的竊案。

4名大學生突發奇想策略劫案，過程中笑料百出。（劇照）

古董書值1200萬美金

電影《美式禽獸》四位主角的原型本是平凡大學生，其中兩大主腦識於微時，Spencer Reinhard自小極具繪畫天份，獲運動員獎學金的Warren Lipka在校內非常受歡迎，直至前者突然輟學夥拍波友Eric Borsuk賣假身分證，後來意外得知學校圖書館有「美國國寶」之稱的藏書，由奧杜邦所撰的《美國鳥類》在19世紀初出版，一書4冊，當時只印了少於200套，每套估值高達1200萬美金。

一次Spencer無意中向Warren提起藏書，就此引發一宗超業餘劫案，二人分頭行事，一方負責扮去圖書館溫書，發現收藏珍本的地方只有一名圖書館管理員看守，另一方則專注打探得手後賣掉賊贓的渠道。最終找到有個人，願意收500美金報酬提供一個神秘的黑社會中介，於是二人決定找更多人加入，包括一齊賣假身分證的舊拍檔Eric和他的一個朋友Chas Allen，Warren甚至輟學並搬到一間地下室，全職策劃劫案。

有趣的是，警方鎖定目標後開始跟蹤眾人，一度發現他們入戲院睇《盜海豪情2》（Ocean’s 12）。（劇照）

泊唔到車索性改期

一行四人花了不少時間潛伏於目標圖書館內，畫好地圖、記錄人流、找逃生路線，又在網上搜索關於拍賣行、電槍和瑞士銀行的資料，又睇《盜海豪情》（Ocean’s 11）、《邊個夠我薑》（Snatch）、《疤面煞星》（Scarface）等電影學做賊，更跟足《落水狗》（Reservoir Dogs），每人用一個顏色作代號，分別以「Mr. Green」、「Mr. Yellow」、「Mr. Black」和「Mr. Pink」相稱。

依照計劃，Eric和Warren負責入內偷書，Spencer睇水，Chas則駕駛小貨車在門外待命，Warren用電槍電暈圖書館管理員，再合力把書抬走，可是計劃永遠趕不上變化，實際執行時所有細節都出事。在2004年12月16日，四人首次行動，卻因網上訂的電槍未到貨和找不位泊車而告吹，隔日再次行動，可是不但電槍失靈，管理員失控大叫，眾人找不到打開存放《美國鳥類》的盒的鎖匙，只好整箱抬走，而且逃生路線不似預期，結果事件以四人狼狽逃走作結。

《美式禽獸》改編自真人真事。（劇照）

一個Yahoo電郵地址有漏洞

Eric和Warren匆忙之間仍成功從館內帶走總值約75萬美金的珍本，後來因黑市買家拒絕購入未經大型拍賣行估價的貨品，他們更以碧咸為靈感化名「Walter Beckman」，向位於紐約的佳士得拍賣行進行預約，把賊贓帶到當地進行估價，即使眾人換穿正式西裝上陣卻因形色可疑遭拍賣行拒絕，只好再次返歸商量對策，雖然犯案過程錯漏百出，每每仍僥倖過到骨。

不過天網恢恢，幾星期後，FBI終於透過一個Yahoo電郵地址破案，原來他們不小心用了同一個電郵在圖書館和拍賣行進行預約，然後用閉路電視片追查到Warren和Spencer，之後順利拘捕眾人，在他們的基地中搜出遺失的珍本、5頁紙詳細劫案計劃、帳簿、假髮、開設瑞士銀行戶口的指南和電槍，四人齊齊被判入獄7年。

這宗史上最魯莽劫案引起荷里活的注意，不少人先後聯絡四人幫企圖買下故事版權翻拍電影，最終由《美式禽獸》導演取得他們的信任，受電影啟發的劫案調轉頭登上大銀幕，再為事件添上一抹怪誕的黑色幽默。