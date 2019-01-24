【奧斯卡2019】入圍短片呈英國最年輕殺人犯　10歲犯案死者僅兩歲

本年度奧斯卡頒獎禮日前公布入圍名單，獲提名最佳短片的《Detainment》，以1993年英國兩歲男童James Bulger，遭兩名10歲男童殘殺一案為故事藍本，影片獲得高度評價，更揚威多個國際影展。 然而，對死者家屬來說，這部作品是在傷口上灑鹽，James Bulger的母親發聲明指，導演未獲其同意便進行拍攝，現在更獲提名奧斯卡，是「難以形容的嘔心及傷心」。

難以想像兩名年僅10歲的可愛小朋友，竟然會殘殺一名幼童。（Getty Images）

難以形容我感到有幾嘔心同傷心，這部所謂的電影被拍攝出來並獲得奧斯卡提名。沒有跟James家人聯絡及得到允許下，拍出這麼一部電影，找來另一名孩子去演繹James生前最後一個小時被殘殺的經歷，而我及我的家人要再承受多一次。 受害人母親Denise Fergus

就《Detainment》獲得奧斯卡提名後，受害人母親Denise Fergus發出以上聲明，其實較早前她曾向片方要求放棄參加奧斯卡，更有網民發起要求奧斯卡大會抵制這部作品，獲得數千人簽名支持，然而有關單位都無動於衷。的確James Bulger被殘殺的過程恐怖之極，對受害人家屬來說，著實是一個不願再碰的傷口。

受害人母親Denise Fergus對於《Detainment》獲得奧斯卡提名感到十分憤怒。（Getty Images）



James Bulger於1990年3月16日出生於利物浦市，案發當日快將滿3歲的他，與母親Denise Fergus在一家百貨公司閒逛，被當時年僅10歲的Robert Thompson及Jon Venables誘拐。二人先將James Bulger帶到距離4公里外、連接列斯與利物浦的運河附近，當時受害人因被摔倒地上而大哭，額頭及臉部受傷，據調查指至少有38名途人路過，但大部分人都視而不見，只有兩人上前查問兇手，但兇手訛稱受害人是他們的弟弟，就沒有再作追問。

當年警方到案發現場進行搜證。（網上圖片）

之後兇手帶受害人到位於晏菲路墳場附近的一條火車軌上，並開始折磨受害人，包括拳打腳踢、潑藍色油漆入受害人左眼、向受害人扔磚頭、石仔，甚至塞筆芯電入受害人肛門，之後更將一塊重22磅的鐵塊重擊落受害人頭部，導致其頭骨骨折，當場死亡。可是兩名年紀小小的兇手，卻異常兇殘成性，眼見受害人已死還繼續折磨他，二人將屍首放在火車軌中間，並用瓦礫埋藏頭部，讓火車輾過屍體當作是意外死亡，最終受害人的屍體被輾過斷開兩截。

由於兇手未成年，二人當年被稱作「兒童A」及「兒童B」，他們被捕後首次公開現身法庭，有數百市民到場示威。（網上圖片）

事發兩日後，即1993年2月14日，警方在案發現場找到受害人屍體，據悉受害人全身赤裸，懷疑兇手不單殘殺受害人，更曾施以性侵犯，而法醫就指出受害人身上傷痕多達42處，無法判斷哪一處才是致命原因，受害人是因長時間被折磨而死。

這個閉路電視畫面證明受害人被兩名兇手帶走，兇手被拘捕後供稱以糖果引誘受害人跟隨他們離開。（Getty Images）

警方透過百貨公司的閉路電視畫面，發現受害人被兩名年約10至14歲的學童帶走，根據此線索進行調查，尋找當日逃學的學生。後來一名女子認出兇手Jon Venables，並得知他於案發當日逃課而向警方報案，而另一兇手Robert Thompson的母親亦自行向警方自首，兩人才被繩之以法。

受害人母親Denise Fergus當年出庭作供時哭成淚人。（網上圖片）

經過一個月時間的搜證及盤問，警方肯定證據確鑿，於1993年2月20日正式起訴兩人謀殺，最終被判處15年監禁，成為英國史上年紀最輕的殺人犯，由於二人在獄中行為良好，8年後便獲釋，改名換姓重新做人，但Jon Venables出獄後沒有改過自身，不單酗酒、吸毒，更因毆鬥及藏毒而多次被拘捕，並於2010年因下載及發布兒童色情物品而被判監兩年。

受害幼童James Bulger。（Getty Images）

令人驚訝的是，Jon Venables懷疑其真實身份在工作環境中曝光而向法庭人員報告，但當對方到其寓所準備會面時，發現他準備以罐頭刀毀掉電腦硬碟，法庭人員覺得有可疑而將硬碟帶走，發現內藏兒童色情影片，才以東窗事發。而Jon Venables於2013年第二次出獄，並獲法庭許可再換上一個全新身份，然而兩次監禁都沒有洗去他的犯罪傾向，他於去年1月再一次被檢控藏有兒童色情照片，被判監3年零4個月，有指假釋委員會於刑滿後再決定是否讓他出獄。

《Detainment》導演希望透過電影令觀眾反思兇手犯案原因，以避免同類事情發生，但受害人父母就狠批他向兇手表露同情。

更多電影場面

+ 6 + 5 + 4

《Detainment》聚焦於兩名兇手的審訊過程，當中包括他們在大哭大叫、拒絕認罪的畫面，導演Vincent Lambe認為，兩名孩子被標籤為「邪魔」、「怪物」的同時，有幾多人會去理解二人背後的犯案動機，甚或是兩人根本沒有理由去殺人，從而帶出兇手到底都是人，大家應該去找出促使他們犯下如此可怕罪行的原因，從而防止類似事情再次發生，但對於受害人家屬來說，這部作品為兩個泯滅人性的殺人犯洗白，死者父親Ralph Bulger批評電影向兇手表露同情，如同一場災難。