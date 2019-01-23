【異能仨】人格分裂凱文啟發自《24個比利》　野獸人格真係存在？

由《不死劫》（Unbreakable）、《思．裂》（Split）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的異能者宇宙第三集《異能仨》（Glass），近日正式上映後再掀話題，今集除了元祖角色不死英雄大衛杜恩和玻璃先生回歸，當屬凱文的勁爆「野獸」人格最搶鏡，其實這個角色的靈感來自一宗美國司法審判史紀錄的真人真事《24個比利》主角Billy Milligan。

《異能仨》Kevin都有24人格。（劇照）

對犯罪毫無記憶

傳記式小說《24個比利》，描述美國司法審判史上首名，以患有多重人格成功打甩罪名的Billy Milligan故事，他於1977年被捕，遭指控犯下3宗性侵案，而他之前已經曾數度因持械搶劫而入獄，可是耐人尋味的是比利對犯罪毫無記憶，他審訊過程中入住俄亥俄州（Ohio）一間精神病院，最終被診斷患有多重人格分裂，並擁有24個截然不同的人格，當時他的律師在庭上以並非比利犯罪作答辯，強調是他的其他人格所犯，比利最終在5位心理學家和4位精神科醫生的宣示證明下被判無罪。

「野獸」人格在《異能仨》中佔主要戲份。（劇照）

３歲有第一個分裂人格

凱文因悲慘過去而令多重人格分裂症惡化的設定亦跟比利相似，比利的精神疾病治療報告指出他早於3歲時就出現第一個分裂人格，但真正惡化卻是在他媽媽再婚後，比利由於長期遭繼父虐待和性侵，最終分裂出多達24個人格，年齡、性別、國藉、髮型、性向都不一，能大致分成2組，分別是「The Ten」和「The Undesirables」，前者屬不惹人討厭的人格，彼此之間更可以分享意識。

「The Ten」

第一組人格「The Ten」有10位成員，除了核心人格「比利」，還有優雅的英國紳士Arthur、充滿仇恨的南斯拉夫人Ragen精通空手道就負責保護其他人、唯一右撇子和食煙的騙子Allen、精通逃脫術的反社會人格Tommy、易受驚嚇和害怕陌生人的Danny、敏感的8歲男童David、經常被老師罰企的3歲女孩Christene、Christene的哥哥Christopher和內向的女同志Adalana。

Billy Milligan真係有個Kevin人格，不過就唔識爆肌。（劇照）

「The Undesirables」

另一組「The Undesirables」則因性格有討厭的特點，很多時受「The Ten」最聰明人格Arthur壓制，分別是性格粗暴兼愛爆粗的Philip、性情古怪的打獵專家Walter、被其他人格一致認定精神有問題和想殺死比利繼父的April、流浪漢Samuel、工作狂Mark、因喜歡嘲弄別人而被其他人格討厭的Steve、小丑Lee、脾氣火爆的Jason、愛發白日夢的Robert、先天失聰的Shawn、自命高人一等的Martin和深櫃的Timothy，而最受討論的2個人格相信是「The Teacher」和被指啟發《思．裂》野獸人格的Kevin，前者是其他人格混合體，負責傳授知識，甚至幫助完成《24個比利》一書，後者Kevin則是當中最惡名昭彰的罪犯人格，擅長策劃犯罪的他曾計劃劫案，報告提及他是個金髮碧眼的青年且曾販毒，但就未如戲中的野獸般爆肌。