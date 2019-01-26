【神奇女俠1984】基斯派恩「復活」！超級英雄片驚變人鬼情未了？

《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）的導演Patty Jenkins保證強調基斯派恩（Chris Pine）飾演的Steve Trevor並不是被硬塞入續集《神奇女俠1984》裡，他在續集的登場將會十分合情合理。

Steve Trevor由基斯派恩飾演。（劇照）

Patty Jenkins在首集《神奇女俠》找來姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演亞馬遜女英雄，電影在上映後獲得亮眼成績，至今仍是整個DC擴充宇宙（DCEU）的系列中，評價最高的作品。雖然姬嘉鐸毫無意外成為整部電影的焦點，但基斯派恩的演出也備受讚賞。

這世上真的有金鐘罩你相信嗎？

在《神奇女俠》電影後半段令人感傷的劇情裡，Steve Trevor英勇犧牲自己，成功阻止迫害平民百姓遭受毒藥博士的毒氣攻擊。因此許多觀眾對於基斯派恩將會在這部2020年的續集中再度回歸感到相當驚訝與困惑，好奇導演會用哪種特別的手法讓人不會覺得他的「復活」太刻意又突兀。

基斯派恩將於《神奇女俠1984》再度現身。（劇照）

Patty Jenkins現在出面解釋基斯派恩的回歸，並向粉絲們保證一切劇情的發展都會合情合理。在與AM To DM網站的訪談過程，Patty Jenkins被問到為何Steve Trevor能夠回歸，雖然導演沒有透露任何有關於電影劇情的內容，但她堅定地回答：「基斯派恩回歸的原因絕對不是因為『喔天啊，你的演出真的太棒了，讓我們把你塞到續集當中吧』。他的回歸對於故事有着相當重大的意義，而且原因也會非常合理，我只能告訴你這些了。」

《神奇女俠》系列導演Patty Jenkins。（電影花絮）

80年代是個最極端也最美好的年代

Patty Jenkins對於續集設定在1980年代的背景發表了一些相當有趣的看法，她表示：「我們將採一種全新的方式來詮釋這個時代背景，我個人是在80年代成長的，這個年代有相當精彩的音樂與藝術，我衷心認為80年代是人類最極端也是最美好的時代。那是一個我們可以隨心所欲做自己的年代，完全不知道代價到底是什麼。我們全心投注在重現這個年代，還原它最活躍也最優雅的樣貌，在過程中我完全沈浸在回溯當時的氛圍，那時我們還不知道大時代的終結即將降臨。」

Steve Trevor有機會與Diana Prince於《神奇女俠1984》再續前緣。（劇照）

80年代的背景設定，似乎打算讓這部續集帶來與《神奇女俠》一戰背景南轅北轍的感受，那是人類史上最糟的時期，而續集《神奇女俠1984》瞬間來到人類歷史中最為「樂觀」且「和平」的一段時空背景。

當然，目前觀眾對於Steve Trevor將如何在《神奇女俠1984》中回歸依然充滿着諸多疑問。直接告訴觀眾Steve Trevor飛機爆炸後還毫髮無傷生還稱不上合理的解釋。雖然身為亞馬遜女戰士、有神族血統的Diana Prince從一戰時期來到一個緊身褲以及Bon Jovi流行的年代可以完全沒有老化，但Steve Trevor絕對不可能這樣。就算他真的在那場爆炸中生還，到了80年代絕對不可能看起來還像基斯派恩。

到底基斯派恩會以什麼樣的樣貌再一次出現呢？（劇照）

史提夫是怎麼回歸的——魔法？幻覺？時空穿越？

雖然某種超級英雄魔法很有可能是他復活的原因，這也有不少觀眾開始推測另一個可能性，那就是基斯派恩的確回歸了，但Steve Trevor並沒有，至少並不會以傳統的方式「復活」。或有可能這一切都只是Diana Prince腦中的幻覺，也有可能是某種時空穿越的要素，讓這位年輕的戰爭英雄出現在80年代。由於這位角色的犧牲對於Diana Prince個人成長歷程有相當重大的意義，讓他復活很有可能造成一些不良副作用。

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《神奇女俠1984》除了姬嘉鐸、基斯派恩和導演Patty Jenkins回歸，還有新加入陣容的Kristen Wiig挑戰演出反派角色豹女（Cheetah）。

Kristen Wiig將演出反派角色豹女。（網上圖片）

《神奇女俠1984》預計於2020年6月5日上映。

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