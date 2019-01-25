【家和萬事驚】廿年前舞台劇搬上大銀幕　見證時代變遷

張達明昨日（24日）出席電影《家和萬事驚》放映活動。相隔二十多年，終於從舞台劇場搬上大銀幕，相信作為監製的達明感受一定非淺，他坦言：「感受太大啦，我哋想像唔到嘅事終於發生，都好艱苦㗎喎，廿幾年前寫嘅劇本，拍咗舞台劇，依家等咗咁多年，有人話拍戲喎，話拍咗好耐都未開到鏡，開到鏡喎，又搵到最好最啱嘅演員做到呢個戲，今日終於上映到喇！」

張達明表示非常感激邱禮濤導演，邱導演的處理方法和怎樣教導演員們演好每個角色的方式是最好的。（梁碧玲攝）

達明坦言能請到吳鎮宇、古天樂和袁詠儀等卡士演員參與拍攝電影也落足「咀頭」，他說：「我從來冇做過電影監製，所以都落足咀頭，亦都有大嘅力係因為鎮宇應承咗我做男主角。最重要都係我哋搵到最好嘅導演，最想拍呢套戲先嘅邱禮濤導演。」

他坦言因電影太長，所以剪走了羅家英和麥長青的戲份，他對兩位也說了聲抱歉。（梁碧玲攝）

將二十年前的舞台劇變成電影，達明稱當中時代轉變太多，劇本情節也需調節。他說：「廿幾年前嘅世界同依家個世界差幾遠，嗰時無手提電話，依家有手提電話，嗰時供樓好貴，依家供樓更加貴，有好多嘢一樣，但都有好多嘢唔同咗。更加唔同嘅係，嗰時舞台劇係細嘅製作，搵大家都唔識嘅師弟妹嚟演，依家搵到嘅係演技真係好嘅唔同嘅好演員。」