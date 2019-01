【荷里活有個大老千】最強賭神逢賭必勝　連破譯日軍密碼都係靠佢

近期無綫電視播放的《荷里活有個大老千》﹐劇中鄭則仕飾演的主角因賭博和出千以致家破人亡。而現實中原來也有人因精於賭博而賭到出書教人﹐還成為了國家的解密專家。他就是Herbert O. Yardley(赫伯特·雅德利)。究竟他有多厲害?

(《荷里活有個大老千》劇照)

「I do not believe in luck – only in the immutable law of averages.」這是Herbert Yardley在他著名的《The Education of a Porker Player》一書中的名言。在他眼中﹐賭博從來不是靠運氣﹐而一切都是數學的計算。而他說自己未曾試過連續輸多過三次。每一個賭博決定﹐背後都是依靠他對以往數千個牌局的分析﹐絕不是「出千」。

(《荷里活有個大老千》劇照)

原來Herbert Yardley自中學開始便以賭博維生﹐同時在電報公司工作﹐而發現了自己天生對數字的敏感度能在解密方面發揮所長。這樣的一個傳奇人物﹐後來破解了日本外交部通訊密碼﹐幫助美國政府穿日本談判的底牌。其後他在二戰破譯了日本的密碼﹐為二戰中美國和中國的勝利上有一定的作用。

其實﹐那被稱為美國賭神他豈不是富有?原來他早年也將賭博賺回來的錢花光了在酒精和女人身上。聰明如他﹐也沒有達到富可敵國的程度﹐所以啊﹐如果你沒有像他一樣能賭得出神入化的話﹐還是不要賭吧。