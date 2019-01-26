【銃夢．創作背後】占士金馬倫力推漫改成真　本人居然唔睇漫畫？

《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）改編自木城幸人的經典漫畫《銃夢》，電影有着獨特且天馬行空的特效場面，打造全新的未來世界。真正希望開拍這部電影的人是《鐵達尼號》、《阿凡達》影史最賣座導演占士金馬倫（James Cameron），但他原本竟然是不愛看漫畫的人。

占士金馬倫（Getty Images）

占士金馬倫對漫畫毫無興趣，他甚至曾公開表示對於《復仇者聯盟》系列漫畫改編電影並不喜愛，甚至還說：

我希望我們可以開始對「復仇者」感到疲勞，並不是說我不喜歡那些電影，只是除此之外還有很多故事可以描繪。 《鐵達尼號》、《阿凡達》著名導演占士金馬倫

然而，他卻在一次因緣際會下看了《銃夢》，起因是他的好友吉拿域戴拖羅（Guillermo del Toro）——對的，就是那個以《忘形水》、《悍戰太平洋2：起義時空》以及《魔間迷宮》揚名全球的墨西哥導演。

自從吉拿域戴拖羅推薦他看原作漫畫《銃夢》之後，這個女性機械人英雄的故事讓就他愛不釋手，由於占士金馬倫多年以來都喜歡立刻決定拍成電影，但他因為專心籌備《阿凡達2》無暇顧到這部電影，後來有次與《罪惡城》系列、《殺手》系列導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodríguez）吃飯，對方一聽到是《銃夢》，立刻表示想要執導的意願，最後才決定由占士金馬倫監製，羅拔洛迪格斯執導。

提到羅拔洛迪格斯，這可是一位奇人。當年，羅拔以7000美金拍出成名作《殺手悲歌》，男主角Carlos Gallardo是他好友。Carlos不僅沒收片酬而且勁有義氣，賣掉了自己家裡的一部分土地，特地幫自己置裝，準備道具槍、結他盒。而羅拔也分身不暇，他在這部電影裡同時擔任導演、編劇、製片、攝影師以及配樂，全部職位都做齊，只差演員——因為如果他演戲，就沒有人操控攝影機了。

由於電影沒有多餘資金，羅拔常常會趁人潮多的時候開拍，把人潮當作背景人物，所以我們常常會看到一群路人探望或是指指點點，人們是真的好奇，是真的不知道他在做什麼。後來電影大賣，讓羅拔成為知名導演，但他仍有自己的節奏，就連昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）都因為非常賞識他，願意以演員身分特別演出他的《殺出個黎明》（From Dusk Till Dawn）。

按圖看更多《銃夢：戰鬥天使》導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodríguez）的創作之路▼

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他既可以一邊拍出《罪惡城》（Sin City)系列以及《殺手》系列三部曲，另一邊又拍出《非常小特務》（Spy Kids）系列，他熱愛電影，也是個忠實的漫畫迷，熱愛《銃夢》，並且願意執導該片——就這樣《銃夢：戰鬥天使》的故事開始了。

《銃夢：戰鬥天使》以一名少女改造機械人的故事為主，進而發現重大陰謀，改變全世界的科幻史詩，有愛情元素，也有動作科幻戲，過程非常精采，故事背景設定在距今不遠的幾世紀後，位居高位者將地球劃分為兩個世界，一個象徵金字塔頂端的空中城市與被流放於社會邊緣的廢鐵市，原着所建構出的獨特世界觀，也令占士金馬倫終於有機會探討他心中最愛的主題：一個讓人產生共鳴的女性角色，她的核心情感將帶領我們開啟一段冒險旅程。

按圖看更多《銃夢：戰鬥天使》精彩劇照，經監製占士金馬倫及導演羅拔洛迪格斯聯手之下，以天馬行空的CG特效打造超像真的電影世界▼

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占士金馬倫花了將近十年的時間開發特效技術，才讓原着描繪的複雜視覺效果完美躍上大銀幕。為了打造廢鐵市的世界，製作團隊更在德州打造極為龐大規模與完整細節的布景，後有荷里活最頂尖的動態捕捉特效公司WETA加持，就連導演羅拔洛迪格斯自己也為之讚嘆其畫面細膩程度。

經過十年，《銃夢：戰鬥天使》要正式揭開序幕了，一起期待這部電影，進戲院觀賞吧！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】