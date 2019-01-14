【魔導少年：骰子魔法】人氣動漫改編動作RPG　於1月17日推出

日本 Fuji Games, Inc. 預定於 2019 年 1 月中旬在 iOS／Android 等手機平台上推出，以真島浩人氣動漫《魔導少年》為題材的手機新作《魔導少年：骰子魔法》（Fairy Tail DiceMagic，中文名暫稱），宣布將決定於 2019 年 1 月 17 日正式在日本 App Store／Google Play 雙平台同步推出。

本作為一款以日本漫畫家「真島浩」人氣動漫《魔導少年》為題材的動作 RPG 遊戲，一戲中除了將會收錄原作包括納茲、露西、艾爾莎等人氣角色再度登場之外，還將會有遊戲版的原創角色登場，與玩家們一起展開一場遊戲版的原創戰鬥冒險！

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同時在本作中，除了將會採用讓玩家們使用骰子來決定攻擊角色的「回合制擲骰戰鬥」玩法之外，還將採用可以透過骰子在戰鬥中觸發各式各樣效果，來讓戰鬥更加刺激多變的獨特遊戲戰鬥系統，也是喜歡原作動漫的粉絲們到時務必要來體驗看看的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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