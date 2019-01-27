【每天愛你第一次】遇車禍失憶連阿媽都唔認得　男友堅守：認定她

荷里活愛情喜劇《每天愛你第一次》（50 First Dates）多年來一直被奉為浪漫經典作，去年由福田雄一翻拍成日版《50次初吻》，主角換上山田孝之和長澤正美，重現患失憶症女生遇上真愛的橋段，照樣大受好評。而有日本綜藝節目近日介紹一對年輕情侶的愛情故事，就被指似足電影劇情，比原版更戲劇性之餘亦加倍感人。

日本舊年先翻拍完《50次初吻》。（劇照）

記不起意外前的事

節目《さんま玉緒のあんたの夢をかなえたろか》早前製作特輯，向觀眾徵求特別的夢想，其中一集訪問了經歷真人版《每天愛你第一次》的丸山，24歲的她透露過去踩單車上班途中遇上交通意外，康復後卻發現患上「健忘症」，記不起意外前的事情，不但忘掉至親的家人，連照鏡時也認不出自己的樣子，而事發前丸山跟交往2年的男友立花裕也已準備結婚，可是就在距離婚期5個月前，一宗意外從此改變二人的生活。

當時醫生斷言丸山能慢慢記起往事的可能性非常低，事發後的2個月間，她的記憶每日都會重啟，每天早上一覺醒來都會感到慌張，覺得自己身處陌生的環境，所以只好在睡前寫定日記為翌日的自己提供指示，由家庭成員、身分資料、沖涼怎樣調較熱水和使用洗衣機的方法都詳細紀錄下來，甚至提醒自己「會有個自稱是媽媽的人來叫醒你」，丸山憶述最初就像個沒有任何情緒的人偶，每日被孤獨感和恐懼包圍。

丸山跟男友立花裕也的經歷簡直是《每天愛你第一次》真人版。（影片截圖）

「即使她再失憶，我也不會離開她」

即使丸山康復之日遙遙無期，未婚夫立花裕卻堅持不離不棄，他每天都會重新自我介紹，又不斷致電關心丸山，丸山一度向他提出分手，亦並未動搖立花裕也的決心，「就算失去所有記憶，我們還可以再創造新的回憶。」他的一番話感動丸山，令她意識到自己第二次愛上對方，所以丸山向節目組提出請求，希望幫助她在東京迪士尼重新向男友求婚。

在節目組的安排下，丸山在迪士尼樂園的教堂中向立花裕也讀出親筆信，感謝對方願意接受和理解自己，但同時自白雖然記憶力已漸漸回復正常，但近日不時頭痛，醫生診斷或將再次失憶，更不知道會不會康復，問男友是否仍願意跟她一直在一起，而立花裕也隨即深情回答：「當然願意。」他在之後播出的訪問中透露，在女友出事後只想到如果離開了她，那麼她身邊就沒有其他人了，又發表恩愛宣言，「即使她再失憶，我也不會離開她，我已認定她了。」令丸山感動表示：「無論將來再失憶幾多次，我也有自信會再一次愛上裕也。」