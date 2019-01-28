恐怖片《瑪麗皇后號》啟航　曾被《時代雜誌》選為全球最猛鬼地方

曾經在20世紀中期橫渡大西洋，及後因第二次世界大戰爆發，被徵召及改用為運送盟軍的英國豪華遠洋郵輪瑪麗皇后號（RMS Queen Mary），如今停泊在洛杉磯長灘（Long Beach）岸邊，並已經改建成博物館及酒店，供遊客參觀及入住。 看似平平無奇的瑪麗皇后號，原來充滿不少詭異秘聞，早前荷里活終於出手，開拍瑪麗皇后號恐怖題材的電影，並且找來《德古拉伯爵：血魔降生》（Dracula Untold）導演Gary Shore執導。有指劇組還計劃登上瑪麗皇后號上拍攝，誓要把最真實的一面呈現給大家觀看。

瑪麗皇后號處女航在1936年5月展開。（Getty Images）

瑪麗皇后號是船公司Cunard-White Star Line建造的第一艘郵輪，它除了成功避開與冰山的碰撞及海嘯襲擊外，與早成電影題材的「鐵達尼號」（Titanic）有截然不同的命運。有指希特拉曾在二戰時下達命令，只要把瑪麗皇后號擊沉，就可以獲得25萬美元的賞金，然而她都一一把危機化解。看似非常安全的郵輪，為什會被美國《時代雜誌》（TIME）選為全球最猛鬼地方第六名呢？據了解，有指瑪麗皇后號在1967年停航後，旋即傳出不少鬧鬼傳聞。

瑪麗皇后號的B340號房間充滿恐怖傳聞，而在上年5月重新開放時，引來大批傳媒採訪。（網上圖片）

沒房號的B340號房間

瑪麗皇后號最恐怖的傳聞發生在B340號房間。據了解，B340號房是整艘船唯一沒有房號的房間。有指一名男住客突然在此房間暴斃後，恐怖事件便接踵而來。盛傳該房間的廁所水會突然流出，而且沒有辦法停止、房間的燈會突然開啟及關閉。

還有女住客曾表示，床尾曾有一對男女站在床尾望著她，但她大叫後，兩人如煙一樣消失了。由於太多詭異的事件發生，終在80年代末，經相關人士商討後，便決定禁止開發B340。一封印就差不多30年，直至去年4月，由於不同旅客皆詢問B340能否入住，相關人士再經過討論後，才決定重新開放B340供客人入住。

瑪麗皇后號的其中一個室內泳池曾發生5歲女孩溺斃事件，最詭異的是，有指該泳池正正在B340的正下方。（網上圖片）

5歲女孩泳池溺斃

另外，有指在B340正下方的泳池曾發生5歲女孩意外溺斃事件。當時網上曾傳出，意外發生後，泳池邊時常會突然出現細小的濕腳印，還有旅客表示，曾聽見小女孩的聲音，詢問「可不可以跟她一起玩？」，有指不少旅客還拍到類似小女孩的身影。

網上傳出指，CCTV不時拍到疑似鬼魂的影像。（網上圖片）

曾有遊客聲稱自己曾在船上拍到靈異照片。（網上圖片）

幽靈士兵

其實瑪麗皇后號在1936年5月啟航，可是3年後，即1939年8月尾，當時瑪麗皇后號由紐約回航至修咸頓，第二次世界大戰沒多久便爆發，於是瑪麗皇后號被徵召成為軍船，負責接載當時的澳洲及紐西蘭士兵到英國，充當後備兵源。據了解，在1942年10月，當時接載約一萬六千名士兵的瑪麗皇后號，意外撞上給它護航的護衛艦上。可是，有指由於事發地附近經常有德軍潛艇出沒，於是上級下令嚴禁船上士兵落水拯救遇險的護衛艦士兵，最終護衛艦上約200名士兵死亡。自此，曾有不少人在船頭上聽到淒厲的求救聲。

瑪麗皇后號燈火通明，但卻屢次傳出恐怖傳言。（網上圖片）

目前《瑪麗皇后號》尚在籌備階段，電影演員及內容均沒有相關消息，目前電影只有幕後班底。據了解，《瑪麗皇后號》將由恐怖片《Winchester》監製Brett Tomberlin擔任監製，並由《德古拉伯爵：血魔降生》導演Gary Shore執導。而電影其中一個賣點，除了是瑪麗皇后號本身的恐怖傳說外，協議還列明劇組必須到瑪麗皇后號船上拍攝，相信大家都非常期待有關電影的最新進展。