【影評人之選】Lady Gaga封后劍指奧斯卡 　基斯頓比爾獲雙影帝

被視為奧斯卡指標的《影評人之選頒獎禮》（Critics' Choice Awards）於香港時間今晨舉行，Lady Gaga憑《星夢情深》（A Star is Born）與《The Wife》的格蓮高絲（Glenn Close）齊齊獲封影后，而基斯頓比爾（Christian Bale）繼金球獎後再下一城，憑《為副不仁》（Vice）連奪最佳男主角及最佳喜劇男主角，封雙影帝令他稱霸奧斯卡的呼聲再提高。

格蓮高絲與Lady Gaga雙雙獲得影后。（Getty Images）

上周一Lady Gaga敗給格蓮高絲失落金球影后，事隔一星期二人齊齊於《影評人之選頒獎禮》上獲獎，Gaga上台領獎時激動流淚，指母親與格蓮份屬好友，替對方奪獎感到開心。她亦感謝導演兼拍檔畢利谷巴（Bradley Cooper）：「我跟你合作的經驗，跟別的導演或演員一起時從未有過的，我會永遠珍惜它，你絕對是我生命中的最愛及鏡頭背後的男人」，並將獎項獻給那些勇敢及堅持的戒毒者。

Gaga上台領獎時激動落淚。（Getty Images）

基斯頓比爾再下一城，稱霸奧斯卡呼聲更高。（Getty Images）

而獲得雙影帝的基斯頓比爾，日前在金球獎獲獎時聲稱要「多謝撒旦」，似在影射其扮演的角色、前美國副總統切尼（Dick Cheney）而備受批評，今次他上台致謝詞時就改為批評大會，指《為副不仁》被列為喜劇，「實情是一個悲劇」。

《我的超豪男友》奪最佳喜劇。（Getty Images）

艾方素古朗（圖）執導的《羅馬》勇奪最佳電影，有望於奧斯卡再下一城。（Getty Images）

至於最佳電影就由《羅馬》（Roma）以大熱姿態奪得，導演艾方素古朗（Alfonso Cuarón）亦拿下最佳導演及最佳攝影。而超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）就奪得最佳美術指導、最佳服裝設計及最佳視覺效果3獎。

2019年《影評人之選頒獎禮》電影獎項名單

最佳電影：《羅馬》

最佳男主角：基斯頓比爾《為副不仁》

最佳女主角：格蓮高絲《The Wife》；Lady Gaga《星夢情深》

最佳男配角：馬許沙拉艾利《綠簿旅友》

最佳女配角：Regina King《If Beale Street Could Talk》

最佳年輕演員：Elsie Fisher《Eighth Grade》

最佳整體演出：《爭寵》

最佳導演：艾方素古朗《羅馬》

最佳原創劇本：《牧師的最後誘惑》

最佳改編劇本：《If Beale Street Could Talk》

最佳攝影：《羅馬》

最佳美術指導：《黑豹》

最佳剪接：《登月第一人》

最佳服裝設計：《黑豹》

最佳髮型及化妝：《為副不仁》

最佳視覺效果：《黑豹》

最佳動畫：《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》

最佳動作電影：《職業特工隊：叛逆之謎》

最佳喜劇：《我的富豪男友》

最佳喜劇男演員：基斯頓比爾《為副不仁》

最佳喜劇女演員：Olivia Colman《爭寵》

最佳科幻／恐怖電影：《無聲絕境》

最佳外語片：《羅馬》

最佳歌曲：《Shallow》--《星夢情深》

最佳配樂：《登月第一人》