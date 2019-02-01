【富美子之足】為戀足癖重症者拍攝？　觀眾踩內容似AV導演腦有事

最近一套意識大膽、超重口味的日本電影成為了網上討論區的熱門話題，網友觀賞完畢後均指只有日本人才會構思如此另類古怪的故事。這套名叫《富美子之足》的電影，於上年年初在日本正式上映，上映時已經成為當地的一大話題，到最近才推出DVD、Blu-ray等形式重回觀眾眼前。

故事講述一位名叫富美子的女生（片山萌美飾），她擁有一雙近乎完美、令人着魔的美腿，經常被男人借故非禮。有一天，一位司機在駕車時被其美腿吸引而走神，搞到誤撞行人，而行人竟是富美子的母親……母親將意外歸咎於富美子身上，而富美子亦覺得自己是導致母親半身不遂的罪魁禍首，所以甘願獻出肉體賺快錢彌補母親。

《富美子之足》由性感女星片山萌美（中）和淵上泰史（左）主演，兩人分別飾演擁有美腿的富美子和後來患上戀足癖的藝術家。（海報）

富翁買起一雙美足 藝術家造腿部模型

其後，一名有米恩客向富美子提出一宗交易，行將入木的他希望以遺產為條件，換取富美子雙腿的擁有權，而富美子好快亦答應了要求。富翁得到了富美子的美腿後，便做了一系列稀奇古怪的事情，包括倒一些蜜糖在對方雙腿上任由螞蟻取食，又找了藝術家侄兒來為她的雙腿製作模型。

不過，富翁卻嫌侄兒塑造出來的「腿模」沒有靈魂，所以逼令侄兒舔富美子的雙腿來切實感受它們的美，而富美子亦因為種種生活上的壓迫，與慢慢愛上她（雙腿）的富翁侄子上床來發洩情緒。這種關係好快便開始變質，因為富翁的獨生女突然殺出來爭遺產，令富美子壓力愈來愈大，要靠用腳踐踏富翁侄兒來洩憤，而侄兒亦透過受虐而得到快感。

富翁對富美子的一雙美腿有着病態級的依戀。（電影畫面）

自從富美子答應「賣出」自己的一雙美腿，她的人生便開始跌入一處無底深淵。（電影畫面）

富美子發狂 悲劇收場

最後，富美子的心理開始愈來愈扭曲，不但引誘富翁侄兒推他的堂姊落樓梯，製造意外摔死的假象，又因為母親繼續逼她出賣肉體而活活踹死富翁發洩，只是富翁死前跟她說其實他的女兒未有因滾下樓梯而死，而他所有遺產都將歸其女兒所有……

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電影遭劣評 改編自大文豪傑作

當然，一般觀眾都會覺得故事誇張、變態又離譜，是為戀足癖人士而拍，不但意識不良與AV無異，更指導演、編劇是喝醉了才製造出這套「驚世之作」，特別是以死亡搖滾樂配以最後一場踩死富翁的場面的做法，黐線度爆燈。不過，這套電影其實是改編自6度獲諾貝爾文學獎提名的日本大文豪谷崎潤一郎所著的短篇小說《富美子之足》。

小說版的《富美子之足》以書信體（以書信，或日記和剪報等形式呈現故事）寫成，講述擁有一雙美腿的藝伎、患上戀足癖的老翁以及年輕畫師的轇轕。老翁愛上富美子的腳掌，死前都想它們為其帶來刺激，畫師則因為她的腳掌能夠勾起其童年回憶，而甘心成為她的膝下犬，聞着那些醉人的味道。故事裏面有極大的篇幅描寫女子雙腿構造的美麗，與谷崎潤一郎的其他作品一樣，充滿了女性崇拜的想法，不但令人驚奇，亦使人有哲學式反思，富美子在故事中說：「去除掉所有的身外之物的話，我與老人是一樣的，都是因為這美足而存在。」與現代人追求物質、追求「美」的態度非常一致，而這些令人愈嗒愈有味道、令人有所得着的餘韻，是電影版未能表達。