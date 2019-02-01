葉子楣入行多年堅持三點不露　曾為胸部買下200萬保險

昨日（31日）傳出著名艷星葉子楣同居多年的醫生男友，去年11月搭機往美國途中，因心臟病發離世。葉子楣與呂錫照於1992年拍拖，兩年後拍畢《地下裁決》後便息影，洗盡鉛華與另一半過著深居簡出的生活。 據悉，有片商曾向葉子楣片商開出天價800萬片酬，力邀她露點演出，但葉子楣一直緊守最後防線，原來只為將最好的留給另一半。

葉子楣有否隆胸，相信是香港影史上的最大謎團之一。（網上圖片）

葉子楣於1985年從亞視第三期畢業班畢業並成為旗下藝員，但入行兩年只能在幾套劇集中出演三線角色，1988年滿約後加入嘉禾轉戰影壇。談起葉子楣，大家未必講得出她有哪一部代表作，但對於她的出眾身材就必定印象深刻，轉型拍戲後，葉子楣絕大部分時間都是演胡胡鬧鬧的花瓶角色，不論是笑片、劇情片或是動作片，幾乎一出場就是要騷身材，建立起屬於自己的獨特形象。

雖說葉子楣是個只會賣弄身材的花瓶，但她卻很會捉觀眾心理，在8、90年代影圈競爭最激烈時為自己殺出一條血路。（影片截圖）

到1990年，葉子楣決定豁出去接拍首部三級片《聊齋艷譚》，飾演其中一位美女靈狐，幾位女主角都全裸演出，唯獨葉子楣堅持三點不露，而這部電影更成為她的成名作，紅到台灣及東南亞地區，90年至91年期間，葉子楣演出的電影多達20部，當中包括三級片《聊齋艷譚續集五通神》、《玉蒲團之偷情寶鑑》，以及擔當第一女主角的《夜生活女王霞姐傅奇》，是她演藝生涯的高峰。

葉子楣拍過好幾部三級片，一直堅持三點不露，可謂艷星界的神話。（影片截圖）

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有傳當年片商出價800萬讓葉子楣露點演出，但都未能打動她，對於葉氏一直堅持不裸露的原因有兩大說法，其一是她要將最好的留給未來的另一半，加上她深明觀眾「越看不到越想看」的心態，只要她堅持下去，身價就能一直抬高，因而有「800片酬」的傳聞。

8、90年代人才輩出，葉子楣靠身材及頭腦成為一代性感Icon，有指當年拍攝《女機械人》時，她為胸部買下200萬保險，成功引起話題。（網上圖片）

其二，由於葉子楣的身材實在太傲人，令不少人懷疑她曾隆胸，連拍過多部三級片的男星曹查理都話，葉子楣建立起肉彈形象，但一直不肯全裸，只因胸部是假的。的確，葉子楣的身材比例實在不合符人體工學，但她多年來都沒有承認或否認隆胸，更大方傳授豐胸秘方。

葉子楣與呂錫照相戀後便息影當少奶奶，間中有媒體拍得二人拍拖食飯。（視覺中國）

葉子楣於1992年與脊骨神經科醫生呂錫照相戀後便大幅減產，到1994年拍完《地下裁決》後便退出娛樂圈，早年她曾於訪問中表示，對以前總是要露胸脯的日子感到厭煩，息影後不用飛來飛去挨夜拍戲的日子更令她享受，難怪多年來都無意復出，但她建立的艷星形象，就成為港產片的永恆經典。