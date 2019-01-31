【哈利波特】丹尼爾揭劇組為演員訂製假牙　愛瑪屈臣仲有特別待遇

《哈利波特》系列電影雖然早於2011年已完結，但影片製作精緻，完美還原小說的魔法世界觀，至今仍深受觀眾喜愛，哈迷等於睇住成班小演員成長，當中「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）近日宣傳新作黑色喜劇《Miracle Workers》時，就大方透露了拍攝系列時關於道具的一件趣事，過年翻煲時不妨留意一下。

劇組預先為成班小演員訂製假牙。（劇照）

一人一副假牙

丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）11歲就開始在《哈利波特》系列飾演哈利仔，幾乎整個成長階段都是在片場度過，他近日接受《The Hollywood Reporter》訪問憶述當年的拍攝趣事，大爆原來成班小演員都擁有特製假牙，哈尼仔透露第一集《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）開拍前，導演Chris Columbus擔心小演員正值成長期，為提防甩牙影響連戲，丹尼爾、愛瑪屈臣（Emma Watson）、路拔格連（Rupert Grint）等約20名主要童星，未開拍就先製作專用牙模，一旦有人甩牙就會戴上假牙繼續拍。

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妙麗原來係哨牙妹

不過唯獨愛瑪屈臣需另外訂製特別牙套，事關在J.K.羅琳筆下，她飾演的妙麗具哨牙特色，本來為貼近小說設定，愛瑪屈臣在拍攝時須戴上牙套，後來卻因為發現會阻礙她演出，最終放棄該設定。其實觀眾只要細心留意，其中一個片段仍可以見到她的牙套，在《哈利波特：神秘的魔法石》最後一幕，哈利、妙麗和榮恩三人準備上火車離開霍格華茲，雖然妙麗只有兩句簡短對白，都隱約可以聽出她的咬字較為含糊，據知該幕是開鏡拍攝的第一場戲，所以妙麗仍跟足指示戴牙套上鏡，之後導演決定棄掉哨牙設定，但仍被眼利的粉絲看出端倪。