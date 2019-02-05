《訪·嚇》影迷必睇！ 《Us》最新預告反傳統於Reddit公開有原因

以《訪·嚇》（Get Out） 獲奧斯卡金獎肯定的導演：Jordan Peele，即將推出全新恐怖驚悚作《Us》，原被預測將是會在「超級碗」（Super Bowl）釋出新版預告的電影之一， 不過Jordan Peele稍早無預警在Twitter上發布文章，選擇在美國知名論壇Reddit上分享這支新版一分鐘預告，而非如往常直接在Twitter或YouTube公開。這個特別的舉動也讓網友留言揣測是否是另類的社群或病毒（viral）行銷手法，甚至是與電影劇情有關？

《Us》劇照

「他們是誰？」、「他們是『Us』。」

新版預告由女主角Lupita N’yong’o的不安語氣開始，她的旁白道出自從一家人到達海邊後就有各種巧合令她感到恐慌不祥，雖然有許多驚悚畫面與首支預告相同，不過更明確地指出Wilson一家人遭受到與他們長相一模一樣的驚悚威脅。究竟這群帶來殺機的恐怖人物是複製人、幻覺、或時空錯置？ 目前仍無法得知，不過依照Jordan Peele的劇本功力，可預期將是恐怖粉絲期待的年度新片。

跟據ScreenRent網站報導，《Us》將在3/8起舉辦的年度創意盛會《SXSW》進行盛大首播，足見環球對於本片的重視與票房期待，去年兩部大片《挑戰者1號》（Ready Player One）、《無聲絕境》（A Quiet Place）都是在去年的《SXSW》首播後獲得影評與第一批幸運影迷一片好評，大收口碑與票房。相信今年《Us》會是今年的矚目焦點之一。

點圖搶先欣賞《Us》劇照▼

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電影名稱：《Us》 電影類型：恐怖 上映日期：2019-03-15 發行公司：環球（Universal Pictures） 導演：Jordan Peele 演員：《黑豹》（Black Panther）演員Winston Duke以及Lupita N’yong’o、劇集《The Handmaid’s Tale》的Elisabeth Moss、《Titans》的Anna Diop，以及《小學雞私奔記》（Moonrise Kingdom）的Kara Hayward。

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