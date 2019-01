【奧斯卡2019】盤點4個第一次　為「政治正確」可以去到幾盡？

第91屆奧斯卡入圍名單釋出!雖說入圍名單中有不少尚未上映的作品,但從《黑豹》(Black Panther)的入圍,和一舉狂掃15項入圍的Netflix……等等,可以看出本屆奧斯卡將充滿各種亮點與驚喜:以下整理本屆入圍的各種「第一次」──究竟2/25頒獎典禮當天,能否創下更多新歷史?

第91屆奧斯卡將於香港時間2/25早上舉行。(截圖)

Netflix第一次入圍最佳影片

Netflix今年憑《羅馬》(Roma)、《細說當年話西部》(The Ballad of Buster Scruggs)以及兩部紀錄片一舉入圍15項大獎,與年年產出多部獎季甜心──今年也端出強勢《爭寵》(The Favourite)的Fox Searchlight Pictures並列本屆入圍數量前段班,而今年Netflix也創下了原創作品第一次入圍最佳影片的紀錄,成為史上第一部沒有公開票房成績卻獲提名的電影(《羅馬》在部分地區有在限定戲院播映)無疑是奧斯卡歷年來的大突破。

《羅馬》成首部Netflix入圍奧斯卡最佳影片電影(點圖看劇照)▼

+ 12 + 11 + 10

緊接在後的是Annapurna Picture,憑《If Beale Street Could Talk》、《Vice》入圍11項。

不過這一屆最勝利的依然是荷里活龍頭「迪士尼影業」,自家旗下的《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)以及動畫《無敵破壞王2:打爆互聯網》(Ralph Breaks the Internet)、《超人特工隊2》(Incredinles 2)入圍之外,再加上已即將完成合併Fox的迪士尼,將Fox Searchlight Pictures的《爭寵》、《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)、《犬之島》(Isle of Dogs)以及20th Century Fox的《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)一併納入的話共計入圍37項,十分驚人(只能說有錢就是任性)。

《波希米亞狂想曲》不負眾望入圍5項奧斯卡獎項(點圖看劇照)▼

+ 6 + 5 + 4

但這還不是迪士尼今年最大的成就,論歷史意義而言,《黑豹》的入圍更值得關注。

《黑豹》創紀錄:超級英雄電影首度入圍

去年讓R級超級英雄電影《盧根》(Logan)入圍最佳劇本已經是影藝學院創舉,今年順着一波政治正確的壓力(?)Marvel電影《黑豹》更入圍了最佳影片,創下影史第一部入圍最佳影片超級英雄電影的新紀錄,另外本片也入圍了最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳服裝設計、最佳音效剪輯、最佳混音、最佳美術設計等項目,合計共入圍7項。

《黑豹》破紀錄成首部入圍奧斯卡的超英電影!(點圖看劇照)▼

+ 6 + 5 + 4

過半的最佳影片含有LGBTQ議題

同志權益組織GLAAD指出,本屆奧斯卡最佳影片入圍還有另一項創舉,那就是《星夢情深》(A Star Is Born)、《爭寵》、《綠簿旅友》(Green Book)、《波希米亞狂想曲》、《Vice》皆含有LGBTQ議題,證明荷里活產業確實有在多元性開發做了努力,且獲得影藝學院的肯定,該組織的發言人Sarah Kate Ellis如此表示:「如此多元化的入圍名單值得被慶賀,而這樣的進步勢必將鼓勵更多樣、顛覆文化的作品出現在市場上。」

Lady Gaga憑《星夢情深》首度入圍奧斯卡影后!(點圖看劇照)▼

+ 6 + 5 + 4

此外,屬於LGBTQ族群的創作者在本屆奧斯卡入圍方面也表現亮眼,如《大老作家》編劇Jeff Whitty、紀錄片《End Game》的導演Rob Epstein以及Jeffrey Friedman、《魔法保姆》作曲和作詞的Marc Shaiman以及Scott Wittman。

瑪莉莎麥卡菲憑《大老作家》成功轉型!(點圖看劇照)▼

+ 3 + 2

Spike Lee首度獲得最佳導演提名

繼去年《訪·嚇》(Get Out)的Jordan Peele,今年Spike Lee憑《黑白三K黨》(BlacKkKlansman)入圍最佳導演,使他成為奧斯卡金像獎開辦91年間的第六位非裔最佳導演入圍者,讓人意外的是這位過去不斷搬出驚奇之作、甚至已經有一座奧斯卡終身成就獎的鬼才導演,其實過去並沒有入圍過最佳導演的項目,僅在《Do the Right Thing》時拿過最佳原創劇本、以及1997年的歷史紀錄片《4 Little Girls》獲得最佳紀錄片提名。

Spike Lee憑《黑白三K黨》角逐最佳導演!(點圖看劇照)▼

+ 3 + 2

不過顯然Spike Lee對於能否入圍不感興趣,並強調他並不是在裝不稀罕奧斯卡,只是電影本身傳達的訊息更加重要:

拍片目的並不是為了被提名,而是創造衝擊性,而這部電影絕對做到了。我並不是想要像那些裝腔作勢的人說:「噢,我才不需要任何獎呢。」只是,電影本身真的比較重要。 Spike Lee

多元化浪潮席捲頒獎台

美國影藝學院於2016年爆出高達92%的成員皆是白人,其中75%都是男性引來撻伐,往後兩年極力平衡成員種族以及性別比例,去年6月份,又再加入了928位新成員,除了業界專業人士也包括演員Amy Schumer、Kumail Nanjiani、Dave Chappelle、Sarah Silverman、Jada Pinkett Smith等人,確實這樣的組織改變也逐漸能反映在入圍名單上(雖然政治正確的外界壓力恐怕還是主因)。

左起:Amy Schumer、Kumail Nanjiani、Dave Chappelle、Sarah Silverman、Jada Pinkett Smith(網上圖片)

本屆奧斯卡頒獎典禮將在美國時間2月24日晚間(香港時間2月25日早上)展開,就讓我們看看今年又會有哪些不一樣的地方吧。

