【奧斯卡2019】盤點4個第一次　為「政治正確」可以去到幾盡？

第91屆奧斯卡入圍名單釋出！雖說入圍名單中有不少尚未上映的作品，但從《黑豹》（Black Panther）的入圍，和一舉狂掃15項入圍的Netflix……等等，可以看出本屆奧斯卡將充滿各種亮點與驚喜：以下整理本屆入圍的各種「第一次」──究竟2/25頒獎典禮當天，能否創下更多新歷史？

第91屆奧斯卡將於香港時間2/25早上舉行。（截圖）

Netflix第一次入圍最佳影片

Netflix今年憑《羅馬》（Roma）、《細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）以及兩部紀錄片一舉入圍15項大獎，與年年產出多部獎季甜心──今年也端出強勢《爭寵》（The Favourite）的Fox Searchlight Pictures並列本屆入圍數量前段班，而今年Netflix也創下了原創作品第一次入圍最佳影片的紀錄，成為史上第一部沒有公開票房成績卻獲提名的電影（《羅馬》在部分地區有在限定戲院播映）無疑是奧斯卡歷年來的大突破。

《羅馬》成首部Netflix入圍奧斯卡最佳影片電影（點圖看劇照）▼

+ 12 + 11 + 10

緊接在後的是Annapurna Picture，憑《If Beale Street Could Talk》、《Vice》入圍11項。

不過這一屆最勝利的依然是荷里活龍頭「迪士尼影業」，自家旗下的《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）以及動畫《無敵破壞王2：打爆互聯網》（Ralph Breaks the Internet）、《超人特工隊2》（Incredinles 2）入圍之外，再加上已即將完成合併Fox的迪士尼，將Fox Searchlight Pictures的《爭寵》、《大老作家》（Can You Ever Forgive Me?）、《犬之島》（Isle of Dogs）以及20th Century Fox的《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）一併納入的話共計入圍37項，十分驚人（只能說有錢就是任性）。

《波希米亞狂想曲》不負眾望入圍5項奧斯卡獎項（點圖看劇照）▼

+ 6 + 5 + 4

但這還不是迪士尼今年最大的成就，論歷史意義而言，《黑豹》的入圍更值得關注。

《黑豹》創紀錄：超級英雄電影首度入圍

去年讓R級超級英雄電影《盧根》（Logan）入圍最佳劇本已經是影藝學院創舉，今年順着一波政治正確的壓力（？）Marvel電影《黑豹》更入圍了最佳影片，創下影史第一部入圍最佳影片超級英雄電影的新紀錄，另外本片也入圍了最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳服裝設計、最佳音效剪輯、最佳混音、最佳美術設計等項目，合計共入圍7項。

《黑豹》破紀錄成首部入圍奧斯卡的超英電影！（點圖看劇照）▼

+ 6 + 5 + 4

過半的最佳影片含有LGBTQ議題

同志權益組織GLAAD指出，本屆奧斯卡最佳影片入圍還有另一項創舉，那就是《星夢情深》（A Star Is Born）、《爭寵》、《綠簿旅友》（Green Book）、《波希米亞狂想曲》、《Vice》皆含有LGBTQ議題，證明荷里活產業確實有在多元性開發做了努力，且獲得影藝學院的肯定，該組織的發言人Sarah Kate Ellis如此表示：「如此多元化的入圍名單值得被慶賀，而這樣的進步勢必將鼓勵更多樣、顛覆文化的作品出現在市場上。」

Lady Gaga憑《星夢情深》首度入圍奧斯卡影后！（點圖看劇照）▼

+ 6 + 5 + 4

此外，屬於LGBTQ族群的創作者在本屆奧斯卡入圍方面也表現亮眼，如《大老作家》編劇Jeff Whitty、紀錄片《End Game》的導演Rob Epstein以及Jeffrey Friedman、《魔法保姆》作曲和作詞的Marc Shaiman以及Scott Wittman。

瑪莉莎麥卡菲憑《大老作家》成功轉型！（點圖看劇照）▼

+ 3 + 2

Spike Lee首度獲得最佳導演提名

繼去年《訪·嚇》（Get Out）的Jordan Peele，今年Spike Lee憑《黑白三K黨》（BlacKkKlansman）入圍最佳導演，使他成為奧斯卡金像獎開辦91年間的第六位非裔最佳導演入圍者，讓人意外的是這位過去不斷搬出驚奇之作、甚至已經有一座奧斯卡終身成就獎的鬼才導演，其實過去並沒有入圍過最佳導演的項目，僅在《Do the Right Thing》時拿過最佳原創劇本、以及1997年的歷史紀錄片《4 Little Girls》獲得最佳紀錄片提名。

Spike Lee憑《黑白三K黨》角逐最佳導演！（點圖看劇照）▼

+ 3 + 2

不過顯然Spike Lee對於能否入圍不感興趣，並強調他並不是在裝不稀罕奧斯卡，只是電影本身傳達的訊息更加重要：

拍片目的並不是為了被提名，而是創造衝擊性，而這部電影絕對做到了。我並不是想要像那些裝腔作勢的人說：「噢，我才不需要任何獎呢。」只是，電影本身真的比較重要。 Spike Lee

多元化浪潮席捲頒獎台

美國影藝學院於2016年爆出高達92%的成員皆是白人，其中75%都是男性引來撻伐，往後兩年極力平衡成員種族以及性別比例，去年6月份，又再加入了928位新成員，除了業界專業人士也包括演員Amy Schumer、Kumail Nanjiani、Dave Chappelle、Sarah Silverman、Jada Pinkett Smith等人，確實這樣的組織改變也逐漸能反映在入圍名單上（雖然政治正確的外界壓力恐怕還是主因）。

左起：Amy Schumer、Kumail Nanjiani、Dave Chappelle、Sarah Silverman、Jada Pinkett Smith（網上圖片）

本屆奧斯卡頒獎典禮將在美國時間2月24日晚間（香港時間2月25日早上）展開，就讓我們看看今年又會有哪些不一樣的地方吧。

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