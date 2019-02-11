【銃夢：戰鬥天使】穩坐台灣春節票房冠軍　力壓三套寶島本土電影

賀歲檔票房出爐，「銃夢：戰鬥天使」持續穩坐賀歲檔票房冠軍，台北票房累積已有2812萬（折合港幣約720萬），全台票房則達到9600萬（折合港幣約2400萬），雖然即將邁向破億大關，不過整體賀歲片票房並沒有像去年亮眼，網友普遍猜測是因為今年假期太長，共有9天，民眾可能比較會選擇全家出遊旅行。

「銃夢：戰鬥天使」由「阿凡達」導演占士金馬倫監製，打造前所未見的科幻世界，故事劇本也深入人心，女主角羅莎薩拉查更勤練高難度武術，就為了呈現精彩的動作戲，最終果然順利擄獲不少台灣觀眾的心。

而在台灣電影部分，票房沒有去年「角頭2」、「花甲大人轉男孩」亮眼，恐怕比較難出現破億票房，鄭人碩、胡宇威及小薰合演的「寒單」早在1月23日上映，搶得先機，目前票房累積約3000萬（折合港幣約770萬），Ella陳嘉樺、張軒睿主演的「大三元」自上映以來持續拿下國片單日冠軍，亦有近2000萬票房（折合港幣約500萬），「瘋狂電視台瘋電影」則約莫500萬（折合港幣約130萬），不過3部台灣電影口碑評價都不錯，有望持續衝出好成績。

大陸票房部分，吳京特別演出的「流浪地球」是華人首部大製作的科幻電影，目前票房已達14億人民幣（約港幣16億），更勝周星馳「新喜劇之王」、黃渤「瘋狂的外星人」等片，聲勢相當驚人。

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