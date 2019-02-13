《Mad Max》拍續集兼出外傳？查理絲花朗望回歸　故事重心竟係…

近日有指佐治米拿（George Miller）備受好評的動作電影《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）續集計畫即將開始向前邁進。

2015年上映的《末日先鋒：戰甲飛車》延續了「Mad Max」系列的末日世界，湯哈迪（Tom Hardy）在這部新作中取代了米路吉遜（Mel Gibson） 坐上駕駛座，而查理絲花朗（Charlize Theron）則演出勇士Furiosa。

《末日先鋒：戰甲飛車》於美國影評網站爛番茄獲得97%新鮮度。（截圖）

《末日先鋒：戰甲飛車》是佐治米拿在原版三部曲完結篇《末日戰士勇破雷電堡》（Mad Max Beyond Thunderdome）推出幾十年後的續作，證明這位導演執導動作電影的功力寶刀未老。除了票房締造3億7800萬美元的成績外，《末日先鋒：戰甲飛車》也在當年一舉入圍了10項奧斯卡金像獎，包含了最佳影片獎。

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其實佐治米拿已為續集撰寫了劇本，定名為《Mad Max: The Wasteland》，但由於法律糾紛讓這部續集實際推出的可能性陷入危機。

目前距離《末日先鋒：戰甲飛車》2015年5月上映已將近4年時間，佐治米拿也已年屆70歲。根據最新的傳聞，「Mad Max」續集計畫的發展依然將會繼續向前邁進。雖然Paramount Pictures在不久前正式宣告終止另一部備受期待的《地球末日戰》（World War Z）續集的製作計畫，但Fandango網站的總編Erik Davis表示他聽到有風聲指出《末日先鋒：戰甲飛車》的續集計畫的「引擎」即將再度開始運轉。不過這個消息以目前來說依然是未證實的傳聞。

《末日先鋒：戰甲飛車》續集因法律糾紛受影響，令全球影迷一片哀嚎。（劇照）

雖然現在就開始期待《末日先鋒：戰甲飛車》的續集正式上映似乎還有點太早了，但佐治米拿對於他在「Mad Max」三部曲一手打造出來的末日世界早有一片雄心壯志的想像。

在開發《末日先鋒：戰甲飛車》的過程中，佐治米拿其實還完成了另外兩種版本的劇本，其中一個是圍繞在Furiosa身上，另一個則定名為《Mad Max: The Wasteland》。佐治米拿表示過這部《The Wasteland》可能會成為《末日先鋒：戰甲飛車》的續集，雖然這部續集將會與系列設定在同一個世界觀中，但在規模上可能會比較小一些。佐治米拿在這系列電影一直以來都沒有交代明確的先後順序，所以下一部「Mad Max」的故事也很有可能來自另一群截然不同的角色。

《末日先鋒：戰甲飛車》黑白片版本同樣受歡迎，點圖欣賞劇照▼

至於經典的Furiosa，查理絲花朗曾表示過她相當樂意重新演出這位角色，但她希望佐治米拿能夠加快腳步，因為他們都已經沒那麼年輕了。雖然目前依然無法確定這部「Mad Max」續集將會採用哪種版本的劇本，但可以確定現在至少已經有了Furiosa外傳以及《The Wasteland》這兩種選擇。

查理絲花朗有望回歸「Mad Max」！點圖重溫「Furiosa」英姿▼

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