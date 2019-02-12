【金像獎2019】爾冬陞坦言獎項對新人好重要　「我們需要造星」

一年一度《第38屆香港電影金像獎》將於4月14日舉行，大會今日（12日）宣佈入圍名單，協會主席爾冬陞都有出席記者會，提到入圍名單，主席表示心水人人不同，但大概會知道個大方向，入得圍的作品都是相當合理的。

爾冬陞覺得今屆入圍單位都相當合理。（陳順禎 攝）

第38屆香港電影金像獎舉行記者會公布入圍名單，爾冬陞主席感謝金像獎評審和選民積極投票，現場由古天樂及毛舜筠公佈今屆19項入圍候選名單。「心水人人都不同，但大方向係估到，因為今年只得54部片，令人注意到的不是很多，所以入圍的都幾合理。」爾冬陞說。

對於今年有54部作品，爾冬陞都覺得不算太差，「當然不可以跟很多年前，一年拍300多部來比，其實有年試過得49部，所以今年54部都不算太差，尤其見到有不少新導演新演員入行，這才最重要。」

「年輕人對自己未捉摸過的事都有期望，熱誠，我就比較理性，知道市場和投資方要求，我都盡量不去影響他們。」爾冬陞說。（陳順禎 攝）

近年爾冬陞多跟年輕人合作，對於此，他坦言有利有弊。「年輕人對自己未捉摸過的事都有期望，熱誠，我就比較理性，知道市場和投資方要求，我都盡量不去影響他們。而我的參與不在於去提升他們的作品，因為部作品是他的，我的責任只為他們排解製作上的困難，還有故事的完整性。」

爾冬陞覺得最大問題是劇本需要有邏輯，縱使現實生活中很多事情發生都冇邏輯，但偏偏劇本就有這個要求。「你要拍到冇邏輯，其實當中都有一個邏輯在內。這是我的理論，你要讓觀眾看得明，不可以單純以個人視覺去看自己作品，我入行時都會放在觀眾角度去設計，會否成功令觀眾情緒有波動。年輕人會比較個人主義，沒有站在觀眾層面。」

爾冬陞笑言3年前當主席，講稿的字款12號已經夠，現在要去到16號才看到。（陳順禎 攝）

數碼化後，拍電影的成本是降低了，世界各地電影的產量都提升，這令香港電影更難打入別人市場。「新演員未成氣候，雖然已經有很多新晉演員出來，但未去到明星層次，我們需要去造星，至於如何做？這是命水的問題。如果得獎發行會好一點，所以獎項對新人來說是好重要。」

+ 3 + 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064