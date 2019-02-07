【LEGO英雄傳2】電影藏三大致敬位　基斯柏特叫觀眾要聽埋片尾曲

由基斯柏特（Chris Pratt）及伊莉莎白班克絲（Elizabeth Banks）聲演的《LEGO英雄傳》（The Lego Movie）今年來到第二集《LEGO英雄傳2》（The Lego Movie 2: The Second Part）。續集作品跟前作一樣，除了不乏洗腦配樂及搞笑情節外，當中有三個致敬位還設計得非常有心思，其中一個是向已故Marvel之父Stan Lee作致敬。

基斯柏特一人聲演兩角色，包括首集主角艾密特（右）及新角色龍克斯（左）。（劇照）

先向基斯柏特致敬？

續集《LEGO英雄傳2》大部份角色均沿用首集的演員聲演，當中包括主角男主角艾密特、女主角蕾絲、蝙蝠俠及獨角貓公主等角色。其中基斯柏特一人分別聲演兩個角色，除了主角「艾密特」外，還有新角色龍克斯（Rex Dangervest）。當時龍克斯出場介紹自己時，指自己是銀河的考古學家及迅猛龍訓練師時，相信影迷對此並不會感到陌生，因為這些角色正正就是基斯柏特曾經演出的《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）及《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列電影。沒想到，他率先在LEGO的世界向自己致敬，十分有心思。

基斯柏特自言他自己就是艾密特，由平凡人變成英雄。（劇照）

基斯柏特在接受外媒《Digital Spy》訪問時續指出，《LEGO英雄傳》系列電影是在講述他的故事：「大銀幕上的艾密特真的跟我一樣，他是非常真實。艾密特是一個普通人，因一次機會變得特別，做一些非凡的事情並成為英雄。」他續指出，當時獲機會聲演《LEGO英雄傳》時，也獲選中拍《銀河守護隊》：「一個非常平凡及有規律的我，竟有機會去做一些非凡的事情。」

龍克斯擁有的「Rexcelsior」太空船是向Stan Lee的「Excelsior」致敬。（劇照）

龍克斯太空船再向Stan Lee致敬

《LEGO英雄傳2》中新角色龍克斯有一架名為「Rexcelsior」的太空船，這個名字是由Stan Lee的常用金句「excelsior」而來，相信影迷不容易發現這個隱藏彩蛋。

「星爵」一角，令基斯柏特的演藝事業更上一層樓。（網上圖片）

片尾曲向幕後人員致敬

除了向基斯柏特及Stan Lee致敬之外，劇組還花盡心思，把片尾曲變成對幕後人員的致敬環節，基斯柏特對此表示「非常有趣！」，並指出這首歌值得觀眾聽至完場。有外國傳媒特讚，指：「《LEGO英雄傳2》永遠不會比片尾致敬曲有趣。」這首歌名為「Super Cool」，是由Beck 及The Lonely Island聯合製作。