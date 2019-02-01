【復仇者聯盟4】LEGO洩鐵甲奇俠有新戰衣　3大經典盔甲同步回歸

Marvel Studio第22部作品《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）尚有3個月就跟影迷見面，然而大家對於該電影的內容卻極少。除了電影首條預告及玩具商定期疑似劇透外，其餘的就只有影迷跟漫畫迷的猜想。 而近日又有外國網民發現，LEGO疑似劇透了鐵甲奇俠的最新盔甲。除了有新盔甲外，竟還有3款舊戰服再出現，目前真的不知道「葫蘆裡賣咩藥」，大家唯有靜觀其變。

有指《鐵甲奇俠》Mark 1將會出現大銀幕。（劇照）

日前有網民發現，Lego人仔再為Marvel粉絲帶來全新驚喜，據了解，這或將是鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》的全新盔甲Mark 85。其實LEGO並不是首間洩露這秘密的公司，或許LEGO今次劇透有助確認Mark 85將在《復仇者聯盟4》登場，而鐵甲奇俠也可以延續記錄，每集都有新盔甲穿。

Mark 5在《鐵甲奇俠2》首次登場，變身過程勁有型。（劇照）

雖然Mark 85是鐵甲奇俠及MCU的全新盔甲，但據了解這款盔甲是受到鐵甲奇俠Mark II盔甲所啟發，相信這款經典的盔甲，粉絲將會非常喜歡。除了劇透全新盔甲Mark 85外，有指今次關於鐵甲奇俠的LEGO人仔還包括了3款舊盔甲，當中包括最經典的Mark 1、Mark 5及Mark 41等。

Tony Stark曾穿上Mark 41，並在《鐵甲奇俠3》中與Aldrich Killian戰鬥。（網上圖片 / 劇照）

這個消息並非來自普通網民的混亂猜測，而是來自一個著名的Instagram用戶1414falconfan。據了解，他時常可以提前獲得LEGO的相關消息。他表示至少有一包《復仇者聯盟4》的LEGO套裝將包含由Tony Stark／鐵甲奇俠所創建的三款不同版本的盔甲。

在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，鐵甲奇俠穿著的是Mark 50，當時威力已經相當強勁。（劇照）

據了解，這個Instagram用戶1414falconfan不時提前收到LEGO的最新消息。（網上擷圖）

曾有概念圖率先披露鐵甲奇俠Mark 85盔甲。（網上圖片）

鐵甲奇俠Mark 1是Tony Stark在首部《鐵甲奇俠》開始時首件創造的盔甲；而Mark 5在《鐵甲奇俠2》首次登場；而Mark 41是在紐約之戰後所創造的盔甲，而該盔甲具有非常獨特的風格。Mark 41與傳統的鐵甲奇俠盔甲顏色不同，它是以金色和黑色，這兩種顏色創作而成。Tony Stark在《鐵甲奇俠3》穿著Mark 41與Aldrich Killian戰鬥。雖然此帖不包含其他任何消息，但有網民指出這些舊盔甲只會出現在Tony Stark盔甲室中；可是，有人反指若果只是在盔甲室出現，為何會揀選這3套盔甲重新推出，故不少網民認為或再次暗示時間旅行的端倪。而在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，鐵甲奇俠穿著的是Mark 50。

LEGO洩鐵甲奇俠新盔甲Mark 85造型。（網上圖片）

去年9月時，曾有網民貼出疑似Mark 85盔甲概念圖。（網上擷圖）