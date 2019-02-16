【如珠如寶】跟吳耀漢演出真父子情　張繼聰︰他似在燃燒身邊空氣

賀歲片《如珠如寶》，由林敏驄執導，張繼聰、林盛斌（Bob）、王菀之，聯同一眾前輩級演員洪金寶、吳耀漢、泰迪羅賓、梁小龍、恬妞主演，在團圓的日子，跟大家講講敬老，老吾老以及人之老。 戲中張繼聰與吳耀漢並冇父子關係，但礙於吳的兒子早逝，憶子成狂，張繼聰為圓老人家心願，竟親自扮成其子，來個隔世團聚。

張繼聰跟吳耀漢在戲中飾演一對無名無份，但有真感情的父子。（劇照）

故事講張繼聰本來受老細之名，去老人院應徵做看護，實情是搞破壞，目的是要令老闆林雪成功收地重建。初來報到，阿聰的確一心要搞到一眾老人家雞毛鴨血，但相處之下，日久生情，開始對一眾老人家起了憐憫之心。

二人在沙灘一幕，成為全片最感動流涕的一刻。（劇照）

兒子參加國家游隊

尤其是吳耀漢，戲中他飾演一位白頭人送黑頭人的老翁，兒子跟自己一樣擅於泳術，更當起救生員，但一次意外斷送海中。憶子成狂的他，將死訊埋藏在內心多年，更以兒子到中國國家隊集訓來替自己換來解脫，留一分盼望給自己。張繼聰不忍老人家受折磨，於是帶吳耀漢行沙灘時，暗中從海邊走到他面前，並以化身做兒子身份跟他對話。

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張繼聰跟林盛斌，原先是受林雪所托，去老人院搞破壞。（劇照）

同老竇永遠唔使講對唔住

這段對話完全展現中國人父子關係的拘謹和嚴肅，尤其明明掛住或者想講對唔住都講不出口。所以當戲中阿聰回到吳耀漢身邊，二人互問兩句近況後便入正題︰「有啲嘢男人老狗冇講到出口，我好掛住你呀！對唔住！」而身為爸爸的吳耀漢，亦回句︰「同老竇永遠唔使講對唔住。」然後就相擁痛哭。

觀眾既想不到賀歲片會有這麼感人一幕，更想不到以搞笑見稱的林敏驄認真起來會如此催淚，大力給讚。不少網民更指被呢幕搞到喊晒，可見大師的功力深厚。

張繼聰與吳耀漢最感人的對話

+ 5 + 4 + 3

張繼聰︰他似在燃燒身邊的空氣

《香港01》致電張繼聰，問及拍這場戲時的點滴︰「導演都寄予厚望，因為這幕是最能帶出電影主旨，Uncle Richard（吳耀漢）是好出色的演員，所以拍這場戲時我都是順住他的演繹走便可。我看他前段的演出，已經撻著了，根本不用擔心怎樣演，只要跟著行就OK，所以跟前輩合作的經驗的確好珍貴，他們演出時就似在燃燒身邊的空氣和能量一樣。」