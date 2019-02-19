【司法女王】美國鐵嘴女法官事蹟改編　菲莉絲迪鍾絲戴牙套上陣

荷里活近年吹起女權風，女性主義為題材的電影大量湧現反而帶來反效果，令人忽略平權運動的初衷，不過如果想多了解50年代的兩性待遇的差別，就要睇下月新片《司法女王》（On the Basis of Sex）。電影由《霍金：愛的方程式》金像女星菲莉絲迪鍾絲（Felicity Jones）以及《以你的名字呼喚我》魅力男星艾米漢默（Armie Hammer）兩大男女神首度同台出演，故事改編自美國最高法院鐵嘴女法官露絲金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的真人事蹟。

《司法女王》將於3月14日上映。（劇照）

《司法女王》以入選福布斯榜最有影響力的美國律政泰斗，最高法院鐵嘴女法官露絲金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）事蹟改編。電影講述在50年代的美國，社會仍以男性優先，哈佛法律系高材生露絲（菲莉絲迪鍾斯飾）從求學到成為執業律師，處處遇到性別歧視，幸得丈夫（艾米漢默飾）支持，露絲才能一往無前，力爭兩性平權，更毅然接下一場奠定性的官司……

女主角菲莉絲迪鍾絲在《霍金：愛的方程式》中飾演冷靜而堅強的霍金妻子，更憑該角斬獲金像獎提名，對於再次出演傳奇人物，她仍然十分興奮，大讚露絲金斯伯格的形象非常深入民心，不但能言善辯、風趣幽默，且對理想的堅持、對法律的執著都令人驚嘆，在她心中就是「神一般的存在」。菲莉絲迪鍾絲為了更符合露絲的形象，更找了牙醫和化妝師調整了兩隻門牙，以貼近鐵嘴女法官的外貌特徵，不過一開始戴牙套很容易流口水，她坦言花了一段時間適應。

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菲莉絲迪鍾絲跟艾米漢默首次合作就要演出親密戲份，不過後者自爆老婆冇嬲嬲，更比他更興奮，事關露絲金斯伯格也是她的偶像，艾米漢默透露兩夫婦都很喜歡《司法女王》的選段，因為那是第一宗也是唯一一宗露絲和馬田一起準備和上庭辯論的個案，可以看到他們之間的火花和合作，是一段很令人羨慕的關係。

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