【仁妻】奧斯卡影后大熱格蘭高絲　模範夫婦因諾貝爾文學獎反面

第91屆奧斯卡將於2月底舉行，今個情人節冇節目的話，不妨考慮入場欣賞一下有份角逐最佳女主角的《仁妻》（The Wife）。電影由出爐金球影后格蘭高絲（Glenn Close）跟康城影帝尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）主演，改編自《紐約時報》暢銷作家同名小說，由《焦點追擊》《復仇勇者》奧斯卡監製傾力打造。

格蘭高絲跟尊尼芬派斯在戲中本是模範夫婦。（劇照）

《仁妻》講述知名作家祖（尊尼芬派斯飾）和妻子鍾（格蘭高絲飾）結婚40餘年，是文壇中的模範夫妻，然而一切由祖獲諾貝爾文學獎的消息之始瓦解。一直隱藏才華，為丈夫幕後代筆的鍾，眼見祖理所當然地接受所有榮耀，她再也無法確定自己默默犧牲、躲在背後成就丈夫的一切是否值得……

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電影製作及拍攝需時14年，整個團隊對劇本非常執著，除了在漫長的等待期當中多次修改劇本之外，在開鏡前一星期更是聚在一起討論，不停地思考角色每一句對白的用意以及情緒，甚至邊拍攝邊調整，所以各個演員之間的互動都很真實，亦非常貼近角色本身，請來格蘭高絲的親生女兒安妮史達（Annie Starke）更在電影中飾演年輕版女主角。格蘭高絲更憑《仁妻》中鍾卡素文一角獲得多個影后殊榮，包括美國影評人之選大獎最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角、荷里活電影獎年度女演員、廣播影評人協會獎最佳女主角等，亦是奧斯卡金像獎以及英國奧斯卡影后大熱。

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