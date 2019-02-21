【一吻定情】《我的少女時代》演員回歸　呢位醜到認佢唔到

2015年上映的台灣電影《我的少女時代》大收旺場，香港票房高達4500萬，帶挈兩位主角王大陸及宋芸樺爆紅。導演陳玉珊翻拍經典少女漫畫《惡作劇之吻》成電影《一吻定情》，除了找來愛將王大陸出演男主角，仲有成班《我的少女時代》演員客串，其中一個仲扮醜幾乎認佢唔到！

李玉璽在《一吻定情》變身宅男，真係要望多兩眼先認到。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

咁啱李玉璽於電視劇亦演過「直樹」一角。

近日上映的《一吻定情》將「直樹」與「湘琴」的愛情故事搬上大銀幕，找來王大陸與林允扮演這兩個經典角色外，原來仲有《我的少女時代》幾位演員客串，包括「歐陽非凡」李玉璽、「陶敏敏」簡廷芮及古惑仔張立東等。在《我的少女時代》中是男神級人物的李玉璽，今次竟變身成油頭四眼宅男，可謂面目全非。他受訪表示，以往拍戲都是演校草、男神，第一次演宅男的感覺是：「這個才是我」。

在《我的少女時代》飾演「陶敏敏」的簡廷芮，客串《一吻定情》扮花痴。（影片截圖）

重溫《我的少女時代》劇照

+ 3 + 2

而在《我的少女時代》中扮演女神「陶敏敏」的簡廷芮，在《一吻定情》化身直樹的瘋狂粉絲，為了直樹摸過的水龍頭而與女同學打大交，以往文靜乖學生形象蕩然無存。