【奧斯卡】最佳電影與原著劇本　《綠簿旅友》倒轉白黑角色講人性

奧斯卡得獎名單揭曉，《綠簿旅友》囊括了三個大獎，分別是最佳電影、最佳原著劇本和由飾演黑人鋼琴家的馬許沙拉．艾利奪得的最佳男配角。

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撰文：裴小裴的電影murmur

《綠簿旅友》以真人真事改編。（電影海報）

看完《綠簿旅友》後我不禁思索，究竟是什麼原因讓一部電影在好看之餘，還能為觀影者帶來更多無法言語的感受？當然，本片擁有一部好看電影的充分條件：一位說故事說得精彩絕倫的導演、機智幽默到令人意猶未盡的對白，以及精湛地演繹角色的出色演員。然而更難得的，卻是這個動人篇章是來自於真人真事，在那個種族之間還存在着明顯惡意的60年代，東尼與唐兩人之間的故事，讓我們再次見證人性的可親可愛，以及微小但真誠的改變力量。《綠簿旅友》可以直接入選2019年度推薦，毫無疑問。

「光有才能還不夠，要有勇氣才能改變人心。」（劇照）

片名原文的「Green Book」，源自於美國60年代一本專為黑人出版的書籍，裏頭記載了全美各地對「黑人友善」的餐廳、飯店等公共場所，表面上行友善之名，實則充滿了歧視意味，本片以此背景出發，改編自真人真事，描繪鋼琴師唐與司機東尼的南方巡迴之旅，在導演彼得．法拉利詼諧風趣的鏡頭節奏下，縱使全片宛如巡迴之旅的每日紀錄，卻一點也不枯燥，包裝在這一趟公路之旅下的，是關於種族歧視、社會藩籬等等豐沛議題，並跳脫該命題既有之沉重包袱，而是以平易親人的步調，讓觀影者在歡笑當中，不忘正視這個目前還潛藏於社會當中的議題。

《綠簿旅友》以平易輕鬆的步調，向觀眾展現深層次的內容。（劇照）

馬許沙拉．艾利以《月亮喜歡藍》獲得奧斯卡最佳男配角殊榮後，每一次的演出依舊讓人驚豔。你可以在他每一個角色的詮釋中看見細膩的分層。這次飾演的鋼琴家唐，在孤高冷漠、對應得體的外表下，對應着內心尋找身分認同的脆弱與無助，裏外的反差令人動容；而維高．摩天臣更是大大地讓我改觀，說來慚愧，原本我對其印象還停留在《魔戒》與《Hidalgo》（沙漠奇兵）的正直形象，但這次光是開場短短幾分鐘，就將大嘴東尼的角色魅力完全展現，你完全可以體會這個角色的流氓、無賴所謂何來，並深深喜愛上他的真；看着馬許沙拉．艾利與維高．摩天臣兩位經由內化後舒服自然的出色詮釋，也更疊加了《綠簿旅友》的好看程度。

「成功靠的不是暴力，是尊嚴。」（劇照）

我爸常說，做任何事情都要全力以赴，工作的時候要盡全力，笑要用力笑，吃飯的時候，就當作是在吃最後一餐。很喜歡片中日常卻充滿哲理的對白，那是不分階級貧富的，而是那些來自於唐與東尼的過去所淬煉出來的人生哲學，也改變了彼此，在於生活、在於態度、更在於自身身分認同，或許在那個充滿着種族優越、惡意充斥的年代，這一點點的善良光芒無法立即改變整個世代。

但那黑夜之中的點點微光，或許搖曳卻堅毅明亮，足以導引出人性的溫暖與勇氣。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】幸福綠皮書---黑暗中的暖心微光」​】

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