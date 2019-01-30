【綠簿旅友．影評】60年代逾越種族的兄弟情　黑與白誰能定對錯？

才華不會改變社會，勇氣才會。 《綠簿旅友》

原本以為《綠簿旅友》（Green Book）遙相呼應的電影應該是《山水喜相逢》（Driving Miss Daisy），電影取材自真實故事，將白人與黑人的身份互相對調，粗俗鄙陋的義大利人司機Tony Lip（維高摩天臣飾演）與上流社會的黑人音樂家Don Shirley（馬許沙拉艾利飾演），從互相的不理解，甚至看不順眼彼此的身份，卻到了最後能讓兩人互相認同，原來你跟我一樣，我們都是渴望被愛的人。

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《綠簿旅友》取材於真實故事，Don擁有一身琴藝，想要南下給予那些種族歧視的白人啟蒙，黑人也可以擁有好教養，也可以擁有上流社會的一切條件，用禮貌與真誠，是可以感動你們的。

其實並沒有。

Don即便被高薪聘請彈奏音樂，卻就連如廁都被迫要去「有色人種限定」的廁所，不被允許試穿西裝，即便身家富有也不得進入高級餐廳，就連他的隨從司機都能夠登堂入室。

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這種羞辱充斥着他的日常，也讓Tony突然驚覺，雖然他也不喜歡黑人，但如今他見到的可是血淋淋的歧視，人性竟然可以虛偽到這種地步。

《綠簿旅友》幾乎僅靠兩人就完成了一整部電影，一路上妙趣橫生，兩人都擅長聊天對話，在不同偏見議題上針鋒相對，Don要Tony不准偷石頭，Tony則要Don別對底層階級充滿偏見，兩人常常鬧得一發不可收拾。

《綠簿旅友》劇照

意外的是，真正瓦解兩人心房的，卻是一桶炸雞。一桶炸雞竟然徹底讓Don接納了Tony，為所當為，人生就是要快樂，別讓太多憂國憂民的意識灌注在自己身上，笑要用力笑，吃要用力吃，生活要用力生活。

這種雙向的議題電影，運用幽默輕快的節奏解釋一切，種族、階級地位甚至是性向，都透過這部電影能夠擁有不同的解釋，誰說人生就只能夠有一種答案了，我快樂，我憤怒，我難過，擁有同一種情緒，我們就是我們。

《綠簿旅友》劇照

綠皮書（Green Paper）的存在是美國歷史的恥辱，當二戰結束，白人主權意識再度抬頭，黑人反倒像是回到了南北戰爭之前，不被尊重（這一點也可與《NASA無名英雌》互文），值得關注的是綠皮書其實是由一名黑人公務員Victor Hugo Green所寫，意指在於要黑人兄弟姊妹們別誤闖白人禁區，但這卻不由自主畫地自限。

真正的人權要靠自己開創，即使很辛苦，即使可能到我們這一輩子結束也沒辦法實現，也還是希望可以留給下一代幸福。

《綠簿旅友》劇照

馬丁路德金曾在經典演講《I have a dream》提及：「讓我們回到密西西比去，回到阿拉巴馬去，回到南卡羅來納去，回到佐治亞去，回到路易斯安娜去，回到我們北方城市中的貧民區和少數民族居住區去，要心中有數，這種狀況是能夠也必將改變的。」

回到家鄉，回到南方，用真誠去感動那些充滿偏見的人。這就是《綠簿旅友》所要說的。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】