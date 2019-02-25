【奧斯卡2019】Rami首位阿拉伯裔影帝　由外賣仔到獲湯漢斯提攜

第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮，所有獎項都名花有主。新鮮出爐的影帝雷米馬利克（Rami Malek），憑神還樂隊Queen的主音Freddie Mercury（Bohemian Rhapsody《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》），而勇奪小金人，令出生於洛杉磯，擁有埃及血統的他，成為首位阿拉伯裔奧斯卡影帝。 對於他的演出，香港觀眾最記得應該是在《翻生侏羅館》中，飾演法老王阿卡曼拉。雖然他個子不高，但樣子還算標青，令人留下深刻印象。而同樣對雷米馬利克留下印象的，還有影帝湯漢斯（Tom Hanks）。

回到座位，Rami亦難免興奮之情。（Getty Images）

其實雷米馬利克一直都想當演員，為入行他邊在荷里活打滾尋找機會，邊在當Pizza外賣員及在餐廳侍應，對於擁有大學學位的他要這工作，實在有點難受，難怪他在一次訪問中表示當時甚至有點抑鬱，失去自信。

在《翻生侏羅館》中，Rami的演出漸被大家認識。

不過就在最欠缺自信時，湯漢斯在一個機緣巧合下認識了雷米，並扶他一把，說有機會一定要找他合作。當時雷米雖然深表感激，但都意會可能是影帝的一番客套說話，斷想不到不久湯漢斯真的找他拍愛情片《來佬奇緣》（Larry Crowne）。此舉令雷米非常感動，亦銘記他對後輩的支持。

獲湯漢斯賞識，Rami當然把握這個得來不易的機會。（《來佬奇緣》）

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試鏡都獲大導演操刀

這次結緣後原來還有後續，湯漢斯當時更將Rami推介給老友兼著名大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg），當時他監製電視劇《The Pacific》，最有趣是還未算有名氣的他，前往試鏡時，以為掌機的會是助理攝影師，結果嚇他一跳︰「試鏡時，我發現掌鏡的是個一頭捲曲銀髮的男士，當我再細看時自己都不敢相信，那不就是Steven Spielberg！這令我非常緊張。」因為這個契機，令他陸續獲不少導演賞識。

《The Pacific》是一部史提芬史匹堡監製的戰爭題材劇集。

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為演Freddie花盡心血

至於為了今次演活一個傳奇人物Freddie Mercury，慕求今觀眾有種神還原的感覺，Rami都下了不少苦功，除了要不斷學習舉止言談拉近距離，化妝師的巧手亦居功至偉，在他臉上花上不少心思。當中包括要複製Freddie Mercury的招牌哨牙，起初化妝師跟足他的牙齒形狀及大小去造出第一副假牙，但套在Rami嘴裡卻太大，要製作了好幾副才找到最合適的。另外為跟足所有細節，Rami就連Freddie Mercury只有左手塗上指甲油都跟到足，而據知這個設定並非有甚麼特別原因，只是右撇子的Freddie無法用左手為右手塗指甲油。

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