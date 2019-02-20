【奧斯卡2019】神還原《波希米亞狂想曲》！　開場嘉賓竟然係…

沒有人確定能夠在即將到來的第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上看到什麼，但至少這場頒獎典禮中的部分娛樂表演已經確定了。雖然不久前的報導曾指出讓Queen在頒獎典禮上現場表演的想法遭到否決，但歌手Adam Lambert不久前在Twitter上發佈了一個令粉絲激動不已的消息。

我們將會震撼奧斯卡！ Adam Lambert

Adam Lambert發言轟動網民。（Twitter）

能見到現場版《波希米亞狂想曲》嗎？

早先流出的消息聲稱，影藝學院（AMPAS）有意要讓Queen在今年度的奧斯卡頒獎典禮上表演，出現在電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）中的歌曲，作為本屆典禮的開場表演。而這部入圍今年奧斯卡最佳影片的電影講述了這個樂團成軍背後，以及前主唱Freddie Mercury的故事。

不久前，粉絲們都以為這個點子已經遭到否決，而當時也不確定告吹的原因是Queen沒興趣，還是影藝學院改變了原意，拒絕讓這個樂團在現場表演。但現在看起來Queen的確將在今年典禮上登場，所以看來可能發生的狀況，除了這個點子打從一開始就沒有改變過，就可能是當初選擇放棄這個點子的影藝學院成員又回心轉意了。

傳奇樂隊Queen。（網上圖片）

少了主持人，奧斯卡頒獎典禮會如何？

今年的奧斯卡頒獎典禮，除了實際頒獎之外的其他部份──包含現場會表演哪些歌曲？以及少了主持人，沒有頒獎的時間到底將如何處理？打從Kevin Hart自行放棄擔任今年的主持後就成為了觀眾之間最大的問題，尤其是這也讓今年的頒獎典禮出現了有史以來第2次完全沒有主持人的情況。

正常來說，頒獎典禮的開場通常都會以當年度電影主題的獨白當成開場，而在典禮過程中主持人也會帶來一些暖場的笑料，像是由Ellen DeGeneres主持的第86屆奧斯卡金像獎，就在典禮中間與眾星們一同拍了一張經典的自拍照；而Jimmy Kimmel在第89屆頒獎典禮中則安排了一群觀光客進入會場。

看看Ellen DeGeneres與眾影星的合照。（網上圖片）

主持人最主要的工作就是將每一個段落串聯起來，並凝聚整個活動。少了這個重要的關鍵人物，觀眾們都十分好奇今年的頒獎典禮到底將如何舉行。

如果Queen真的順利擔任本屆典禮的開場演出，勢必也將會為奧斯卡獎帶來非常獨特的風格，雖然目前影藝學院尚未證實他們是否已選擇Queen的表演，來為今年的頒獎典禮揭開序幕，或是在典禮中間才安排他們登場。

改變以及創新

從這個部分，我們能看出影藝學院是真的打算要為今年度頒獎典禮帶來改變。今年的頒獎典禮上我們可能會欣賞到的的音樂表演，包含了今年所有入圍最佳原創歌曲的作品──雖然之前曾有消息傳出只有其中2首歌曲會在現場演出，但現在影藝學院則證實了5首歌曲都會表演──然而，每一首歌似乎只有90秒的表演時間，並不是完整的演出一整首歌。看來這些歌曲所省下的時間，似乎都會安排在Queen的表演上。

歌手Adam Lambert曾與傳奇樂隊Queen合作。（IG）

這個決定看似十分合理，由於《波希米亞狂想曲》是少數同時受到影藝學院青睞，並在票房上也有亮眼表現的電影。叫好又叫座的作品的確是影藝學院最需要的電影類型，他們勢必也會將許多焦點投入其中，並試圖挽救奧斯卡目前所陷入的窘境：近年來頒獎典禮的收視率快逼近歷史新低，而入圍的電影以及觀眾真正會去看的電影也逐漸出現顯著的鴻溝。

《波希米亞狂想曲》入圍多個奧斯卡大獎！點圖欣賞劇照▼

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第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於香港時間2月25日早上9點播出。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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