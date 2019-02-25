【奧斯卡2019】黑人鋼琴家後人控訴《綠簿旅友》︰謊言交響曲！

第91屆奧斯卡頒獎典禮曲終人散，各項大獎得主亦名花有主。而改編自Don Shirley及Tony Lip真人真事的《綠簿旅友》（Green Book），在五項奧斯卡提名中，成功囊括包括最佳電影、最佳原創劇本及最佳男配角等三大獎項。雖然電影屢獲正面評價，卻遭到Don Shirley後人質疑電影準確性，還鬧爆製作團隊在完成拍攝前，從來沒有向他們聯絡：「如果電影的動機是要講述一個真實的故事，無論是關於那本『綠皮書』，還是Don Shirley，他們都明顯錯過了這個重點。」看來是一次非常嚴重的指控。

《綠簿旅友》除了講述白人司機Tony Lip與黑人天才鋼琴家Don Shirley前往深南部巡迴演出的經歷外，還是代表兩人友誼的故事。（劇照）

指控1&2：Don Shirley與家人及黑人社區常聯繫

《綠簿旅友》講述白人司機Tony Lip與黑人天才鋼琴家Don Shirley前往深南部保守地區巡迴演出的真實經歷。可是，原來Don Shirley的家人卻對電影非常不滿，Don Shirley的侄子Edwin Shirley III表示電影是一部「謊言交響曲」（symphony of lies），並表示「這是非常傷害，是100％錯誤」。

除了Don Shirley的侄子不滿外，連Shirley的親兄弟，現年82歲的Maurice Shirley也看不過眼：「電影發生在1962年，當時他有3個兄弟，並一直與我們有聯絡。」他續指出，Don Shirley與Nina Simone及Duke Ellington等知名非裔美國人，在音樂範疇上不時有交流。所以在電影中指Don Shirley沒有與家人及黑人社區聯繫是完全失實。

Don Shirley（左）出席Maurice Shirley（右）及Patricia Shirley（中）婚禮。（網上圖片）

【綠簿旅友】黑人旅遊指南《Green Book》 背後設計原因超心酸

指控3：Don Shirley與Tony Lip只是單純上司及下屬關係

至於《綠簿旅友》的關鍵情節講述Don Shirley與Tony Lip的友誼，可是根據Don Shirley的家人認為，這是歪曲事實。「我的兄弟從沒認為Tony Lip是他的朋友，他只是一名員工，他的司機。」Maurice Shirley解釋。Maurice Shirley妻子Patricia Shirley也指出，Don Shirley把Tony Lip辭退，並指出兩人指是上司及下屬的關係。

可是，Tony Lip的兒子Nick Vallelonga在接受《NBC》訪問時表示「電影中的一切都是真實。」然而，他續解釋指，電影唯一創造的地方是把部份事件發生的時序改變及結合了，但他再三指出，電影的故事來源絕無虛構：「所有事情都是真實存在，這對我和導演Peter Farrelly來說非常重要，因為我們是講真話的。」而導演Peter Farrelly也無意撲熄這火種，相反卻續煽風點火：「他們有權發表意見，但當我們沿著這條路走時，我們看到Don Shirley繼承人，不幸的是，不是其家庭，而是其朋友繼承了。」並表示就算當時他們有投入意見，也不會改變電影的原則。

Don Shirley後人指《綠簿旅友》導演Peter Farrelly在拍攝時從沒有諮詢他們。（網上圖片）

【綠簿旅友】維高摩天臣神還原本尊 Tony Lip兒子：根本就是我爸

飾演Don Shirley的馬許沙拉艾利曾向Don Shirley的家人致歉。（劇照）

最佳男配角曾致電道歉

然而，飾演Don Shirley的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）卻親自致電Maurice Shirley及Edwin Shirley III道歉︰「如果有任何冒犯，非常抱歉。我會盡我所能演好電影，我不知道原來有Don Shirley的親戚可以諮詢，從而令這個角色更貼近其本人。」馬許沙拉此舉，明顯有助緩和雙方關係，早前金球獎，Patricia Shirley也向馬許沙拉艾利送上祝福︰「我們為他感到驕傲，他是一位有成就的演員，並尊重他的能力及其地位。我們無意破壞愉他愉快的心情。」而《綠簿旅友》早前成為今屆奧斯卡最佳電影，未知Don Shirley的後人有沒有新回應，大家不妨留意這場羅生門的最新發展。