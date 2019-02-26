【Marvel隊長】愛貓Goose做網紅直播　又玩又食吸超過30萬人觀看

由奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）主演的首部女超級英雄獨立電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）就快要上映，影迷就一定等得心急如焚。近日，Marvel Studios就找來以下這位靈魂人物為大家止止渴，開了近50分鐘直播，吸引了大批粉絲觀看，講緊嘅不是女主角Marvel隊長，而是萌貓Goose。

貓貓Goose齋坐，都已經夠吸睛！

《Marvel隊長》（Captain Marvel）還有大約一星期就上映，電影在北美舉行媒體試映會後，口碑不錯。但其實一直以來，除了女主角貝兒娜森之外，她的愛貓Goose也備受外界關注，人氣高到甚至要搶埋Marvel隊長風頭。近日，Marvel就叠埋心水為Goose開直播，貓貓化身網紅不用多費功夫，現場有玩具又有睡床，Goose行行企企，隨心所欲想玩就玩﹑想睡就睡，已經吸引了超過30萬人次觀看。

更多Goose開直播時的畫面：

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神盾局局長都要做貓奴

貓貓Goose在起初的直播中都表現得精神奕奕在片場周圍走，有工作人員更不時靠Goose背後那塊綠幕，將牠key到不同場景。之後貓貓開始有些疲態，找地方休息。其後更見到飾演神盾局局長Nick Fury的森姆積遜（Samuel L. Jackson）現身，做「剷屎官」工作，親自餵貓，這隻荷里活大貓果然夠架勢！而Goose亦不費吹灰之力，吸引了很多網民觀看和留言。Marvel更在影片下方，叫大家留言說說想Goose下次做甚麼，似乎貓貓將會負責更多宣傳工作。

連Nick Fury都要做貓奴，不知道主子對這碟美食滿唔滿意呢？

Goose似乎在戲裡戲外都相當搶鏡，甚至比Marvel隊長更風頭更勁。

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「貓仔大過主人婆」

其實，這隻可愛貓貓簡直是風頭躉，影迷一直對牠很有興趣，Marvel也為牠出過不少周邊商品。據知，貓貓Goose是Marvel隊長的寵物，在原著漫畫中貓貓的名字是「Chewie」，靈感來自《星球大戰》的「朱兒」（Chewbacca），比喻Chewie與Marvel隊長就似朱兒與Han Solo那樣，是一對出生入死的好拍檔。貓貓在原著漫畫中是來自Flerken的外星種族，原身是一隻怪物。Goose聽得懂人類說話之外，少不了的當然是有超能力。

萌貓Goose在原著漫畫中貓貓的名字是Chewie，是來自Flerken的外星種族，原身是一隻怪物。

Marvel Studios首部女超級英雄獨立電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）將於3月6日在香港上映，電影已陸續在北美舉辦媒體試映會，反應相當不錯，好評如潮。據美國售票網Fandango統計，《Marvel隊長》的預售票房已經很強勁，拍得住《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）和《黑豹》（Black Panther），更已超越了《神奇女俠》（Wonder Woman）和《水行俠》（Aquaman）。