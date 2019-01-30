【Marvel隊長】俄版最新預告暗藏玄機　Brie Larson打電話搵邊個

Marvel上半年有兩大重頭戲即將上映，除了有Marvel迷等到頸都長的《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）之外，《Marvel隊長》將會率先在3月上映，近日更公開新一批新劇照。

Marvel隊長Carol Danvers跟她的好友Maria Rambeau。（網上圖片）

早前已經公布過《Marvel隊長》的預告，當中提及了飾演Marvel隊長將會奮力對抗外星人。而在迪士尼公開最新的劇照中，不僅令觀眾清楚看到Brie Larson外，更包括了Ronan the Accuser（Lee Pace 飾）、星際部隊成員Bron-Char（Rune Temte 飾）和Minn-Erva（Gemma Chan 飾）、Brie Larson戲中老友Maria Rambeau（Lashana Lynch飾）等人。

未偽裝成人類的Skrull外星人。（網上圖片）

此外， 扮演神盾局特工Nick Fury的Samuel Jackson看起來也是非常年輕，雙眼也是完好無缺，而扮演Talos的Ben Mendelsohn則是偽裝成人類的Skrull領導者，在神盾局執行臥底工作，劇照中更可以清楚見到他們造型的細緻。不過在上一波公開《Marvel隊長》海報中，獨特吸引大眾的Goose，今次未有在劇照中出現，未知Marvel迷會否略有失望呢？

俄版最新《Marvel隊長》預告中，加插幾幕未曝光畫面。（影片截圖）

此外，近日俄羅斯公開新版《Marvel隊長》預告，當中又有一些新畫面出現，包括Marvel隊長打電話、Nick Fury手持傳呼機打上「WITH TARGET」，還有Nick Fury將傳呼機交到Marvel隊長手上等等。

有粉絲指出，Nick Fury手上的傳呼機會不會正是《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers 3：Infinity War）中的同一部，不過對將兩者對比過後就會發現大有不同，其一是《Marvel隊長》背景設定在90年代，但《復仇者3》卻是在二十世紀中，可以確認兩者不是同一部機，單看外觀已有很大分別！至於兩者在當中有沒有關聯，就要留待入場揭曉。

左方為《Marvel隊長》預告中Nick Fury交給Brie Larson的傳呼機，右方則是《復仇者3》中Nick Fury手上的傳呼機。（網上圖片）