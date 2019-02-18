【Marvel隊長】貝兒娜森單人推郁5千磅重車　真係有神力上身？

Captain Marvel可謂Marvel電影世界最有型的女英雄。（影片截圖）

Marvel Studios首部女超級英雄獨立電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）將於下月初上映，奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）為這個角色進行一連串訓練來操肌，日前她於社交網站上載一條短片，證明自己苦練得來的成果，的確睇到網民嘩嘩聲！

貝兒娜森為Captain Marvel練出鋼條身材。（Instagram圖片）

超級英雄角色擁有異於常人的能力，而即將登場的「Marvel隊長」仲係數一數二的厲害人物，電影要靠CG後製出誇張效果，但飾演Marvel隊長的貝兒娜森，真人身懷驚人力量！日前她於社交網站上載短片，見她單憑一人之力，推動一架重5千磅的吉普車，仲推足一分鐘冇停過，當真Marvel隊長上身般。

點擊下圖睇Captain Marvel推車

在 Instagram 查看這則貼文 Brie（@brielarson）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 下午 4:03 張貼

自從貝兒娜森落實接拍《Marvel隊長》後，便積極鍛鍊操Fit身形，見她舉起的啞鈴越來越重，訓練項目亦一次比一次困難，吃下無數苦頭才打造出超級英雄般的身材，難怪不少網民都話好期待見到英姿颯颯在電影中英姿颯颯的樣子。

睇吓Captain Marvel是如何鍊成的

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早於90年代尾以童星身份出道的貝兒娜森，擁有穠纖合度的健美身材，大家不妨點擊下圖回顧一下她的成長史。