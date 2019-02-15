【Marvel隊長】貝兒娜森人工有幾多？　另一女英雄片酬低到你唔信

2019年Marvel超級英雄電影第一撃《Marvel隊長》（Captain Marvel）將於下月初上映，金像影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演的「Marvel隊長」被視為Marvel電影世界（MCU）來棟樑，責任重大。 可惜，責任愈大，人工卻沒有愈高，有指貝兒娜森的片酬約500萬美元（約3900萬港元），對比羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）拍《鐵甲奇俠》（Iron Man 3）時收的5000萬美元人工，相差咁遠究竟係咩解究？

Marvel隊長被視為MCU未來的棟樑，但對比其他英雄，片酬只屬新人價。

介紹返先，羅拔唐尼當年拍第一集《鐵甲奇俠》時，只有450萬美元片酬，而去年大收旺場的《黑豹》（Black Panther）男主角Chadwick Boseman亦只收200萬美元，對於第一次拍Marvel電影的演員來說，貝兒娜森收500萬美元，應該算比較好待遇。不過，別忘記貝兒娜森已出道20年，2016年仲憑《抖室》（Room）躋身影后行列，個價應該可以叫高一點。

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不過，MCU演員似乎要計年資，就以Marvel一姐「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johnasson）為例，拍足7部MCU電影，雖然套套都只是配角，但今時今日已經收緊1500萬美元（將1億1700萬港元）片酬，同年資相約的「美國隊長」基斯伊雲斯及「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）的人工相差無幾，而攞咗10年長期服務獎的「鐵甲奇俠」，收5000萬美元都算合情合理。

演足7次「黑寡婦」，施嘉莉祖安遜人工升到過億港元。

重溫黑寡婦英姿

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姬嘉鐸現在至少升價十倍。

對比之下，一眾DC英雄的片酬比Marvel英雄更低，有指姬嘉鐸（Gal Gadot）拍《神奇女俠》（Wonder Woman）的片酬只有30萬美元（約234萬港元），雖然因為電影大收，姬嘉鐸有花紅分，但點計人工都同Marvel隊長差好遠。近年荷里活女權運動盛行，但要達到男、女同工同酬的標準，還有一段距離。